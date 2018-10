Castelnuovo



Tante novità in vista per la quarta edizione di “Garfagnana Terra Unica”

venerdì, 26 ottobre 2018, 14:25

di michele masotti

Divenuto ormai un appuntamento fisso da tre anni a questa parte, la quarta edizione dell’evento “Garfagnana Terra Unica”, organizzato dall’amministrazione comunale di Castelnuovo e in collaborazione con l’Unione Comuni Garfagnana, si presenta come ricco di novità. Confermata anche la location di tale manifestazione, che si terrà nelle giornate di sabato 3 e domenica 4 novembre, ossia la tensostruttura di Piazzale Chiappini che potrà ospitare, oltre ai numerosi stand di prodotti tipici locali delle varie associazioni sparse lungo il territorio garfagnino, esibizioni e mostre sì di vario genere ma che hanno come comune denominatore il tema dell’argro-biodiversità.

Durante la manifestazione sarà possibile visitare il grande mercato contadino e dell’artigianato locale, i frutti della terra e conoscere quelle associazioni che del territorio che si cimentano in attività esterne come il bike sharing, rafting e l’arrampicata, con l’opportunità di provare, attraverso la guida di esperti, la mountain bike a pedalata assistita che sui numerosi e suggestivi percorsi della nostra terra.

“Garfagnana Terra Unica è un evento sempre più in crescita” – ha esordito Francesco Pinagli, segretario generale dell’Unione Comuni- “che si sta sviluppando oltre le più rosee aspettative che avevamo alla vigilia della prima edizione, fortemente voluta da Alessandro Pedreschi. È una manifestazione che coinvolge tanti enti e associazioni del nostro territorio. Il nostro slogan è lavoriamo insieme per far crescere il territorio.”

L’obiettivo più importante di questa due giorni, oltre ovviamente al riscontro in termini di partecipazione, è secondo lo stesso Pinagli aumentare i rapporti di collaborazione, tra le diverse anime lavorative, di queste diverse associazioni per far sì che l’intera valle possa beneficiarne. “Il brand Garfagnana è importantissimo” – ha proseguito il segretario generale- “ed è ormai diventato un marchio di fabbrica che i turisti apprezzano. Stiamo lavorando per cementificare ulteriormente il concetto di identità territoriale e così ci è sempre giusto e doveroso coinvolgere le componenti scolastiche.” Una delle novità della quarta edizione sarà rappresentata dal contributo attivo di studenti di due classi dell’Itc Campedelli (4°B E 3° B nda) che per l’occasione svolgeranno i ruoli di guida per i turisti che arriveranno a Castelnuovo e vorranno usufruire del classico trenino turistico.

Rimanendo per un attimo nell’ambito scolastico, Pinagli ha dichiarato che, a breve, potrebbe esserci una nuova proposta per i prossimi studenti delle superiori di Castelnuovo. “Stiamo lavorando per istituire un indirizzo agro-alimentare nella nostra zona”. Come lo scorso anno, anche il comitato Comunità del cibo della Garfagnana, che conta 54 membri ma è in procinto di aumentare le iscrizioni, parteciperà a questo evento che nelle intenzioni degli organizzatori dovrà essere considerata come una vera e propria fiera della Garfagnana. “Garfagnana Terra unica favorisce anche la valorizzazione delle molte associazioni di volontariato presenti sul nostro territorio.” – ha ricordato Pinagli- “Siamo fieri di essere stati il primo contenitore dove tutta la Garfagnana ha lavorato come un unico corpo. Non esporremo mai un prodotto che non è presente nella nostra terra.”

In rappresentanza del comune di Castelnuovo, il sindaco Tagliasacchi era a Bologna per degli incontri legati al progetto “Castelnuovo estense”, erano presenti il consigliere Alessandro Pedreschi e l’assessore all’istruzione Chiara Bechelli. “Questo evento sta salendo alla ribalta come uno dei più attesi dalla cittadinanza e che abbraccia tutta la nostra valle. Quest’anno ci sarà anche una copertura mediatica grazie alla presenza di Radio Star che trasmetterà per circa tre ore al giorno. Inoltre siamo lieti di annunciare la partecipazione di Paolo Andreucci, reduce dall’undicesimo titolo italiano rally.”

Gli organizzatori dell’evento hanno tenuto a precisare che, tra le varie associazioni che allestiranno un proprio banchetto di street food, figurano anche l’associazione Pontecosi Lagosì con i ranocchi fritti e l’Asd Sillicagnana che farà degustare i celebri maccheroni.