Castelnuovo



Torna a Castelnuovo "Garfagnana Terra Unica"

sabato, 20 ottobre 2018, 14:07

Tutta la Garfagnana, tutti i sapori ed i colori di questa terra in un week-end. Questa la ricetta di Garfagnana Terra Unica, la manifestazione organizzata dall’Unione dei Comuni della Garfagnana in collaborazione con il comune di Castelnuovo e tante associazioni del territorio che si terrà il prossimo 3-4 novembre.



Una vetrina per promuovere tutto il territorio in tutti i suoi aspetti: dall’enogastronomia alle tradizioni con grande risalto per le eccellenze. Ci saranno dunque diversi spazi allestiti nella tensostruttura di Castelnuovo, zona impianti sportivi, con gli stand gastronomici curati dai vari comuni con in evidenza i prodotti che rendono importante le varie feste estive, dalla salsiccia di Careggine alla Pitonca di Fabbriche di Vergemoli, dalle crisciolette di Cascio ai maccheroni di Sillicagnana, dalla porchetta di Chiozza alla polenta, ai necci, ai bomboloni, alla trota, alle tigelle e tanti altri prodotti del territorio per un local street food davvero unico e con l’arricchimento della presenza de La Comunità del Cibo curata dall’Unione dei Comuni della Garfagnana. Attesi anche tanti ospiti come Paolo Andreucci, l’11 volte campione italiano rally, e Gloria Tonini, la miss garfagnina recentemente protagonista a Miss Italia. Ma non solo, esibizioni di vario tipo come quella de La Muffrina di Camporgiano, il Coro Alpi Apuane, la Compagnia dell’Ariosto o gli sbandieratori di Gallicano, libri con Garfagnana Editrice, promozione del territorio con le foto di “Garfagnana, l’altra Toscana” , lo spazio dedicato agli allevatori, l’esposizione dei motocoltivatori e il mercatino con prodotti artigianali. Insomma, tanti ingredienti per un evento che si propone di riunire molti protagonisti del messaggio promozionale Garfagnana per tutta Italia per proporre un’entità unica agli avventori. Tra di loro ci saranno anche food blogger accreditati e tour operator pronti a raccogliere informazioni per sponsorizzare la Garfagnana.



Tornerà anche il trenino turistico che permetterà un tour con passaggi davanti il Teatro Alfieri , il Ponte di Santa Lucia , la Porta Castruccio , il Duomo , il Loggiato Porta per poi scendere nella centralissima Piazza Umberto (obbligo di discesa) , risalita verso Via Garibaldi e di nuovo giù agli impianti sportivi (Piazza Chiappini). Il tour sarà impreziosito dalla presenza di due guide formate (studenti dell’ Itet Campedelli) che illustreranno ai turisti ciò che vedranno dai finestrini.