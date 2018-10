Castelnuovo



Torna l’Alfieri Gremito: cinque spettacoli amatoriali abbinati alle società sportive

lunedì, 15 ottobre 2018, 16:07

Ritorna venerdì 19 ottobre con “Giacomo Puccini, ultimo atto” portata in scena dalla Compagnia La Ribalta di Gallicano la terza edizione de “L’Alfieri Gremito”. La fortunata rassegna, nata da un’intuizione partorita congiuntamente dell’amministrazione comunale di Castelnuovo e la Fita Lucca, integrerà il già ricco cartellone di prosa (che partirà solo a gennaio 2019) con una programmazione amatoriale, certamente, ma di altissimo livello che vivacizzerà il Teatro tutti i venerdì sera fino al 16 novembre.

Cinque le serate che promettono un mix di cultura e divertimento arricchite dalla formula, più unica che originale, che trasforma la rassegna in una sorta di concorso dove il vincitore, o meglio, i vincitori si portano a casa un premio.

Nessuna giuria però per questa competizione infatti, a decretare i vincitori, saranno i numeri degli spettatori per spettacolo. Al termine della rassegna chi avrà portato il maggior numero di spettatori vincerà un premio in denaro tanto più alto quanto maggiore sarà l’incasso della serata più partecipata.

L’originalità però non finisce qui infatti a vincere saranno non solo le Compagnie che andranno in scena, ma anche e soprattutto gli spettatori composti in gran parte dalle associazioni sportive.

Il 26 novembre sarà stilata una classifica che vedrà al primo posto la società sportiva più “virtuosa” (che avrà portato più spettatori nei 5 appuntamenti) ed all’ultimo quella meno; a tutti comunque andrà una piccola (o meno piccola) somma in denaro.

Ad ogni compagnia è stata abbinata, per estrazione, un terzetto di realtà sportive ma gli associati di una Società sportiva potranno comunque far da spettatori anche nelle serate non loro continuando a dare “punti “alla propria squadra, basterà dichiarare la Società di appartenenza all’ingresso

Gli spettacoli sono tuttavia aperti a tutto il pubblico e non esclusivi per i tesserati delle società. Nella prima serata ad applaudire La Ribalta di Gallicano, che farà rivivere Giacomo Puccini, ci saranno i ragazzi del Body Planet (Palestra di Torrite), i ciclisti della CM2 Torpado ed i calciatori degli Amatori Castelnuovo oltre il pubblico neutro che si vorrà aggiungere e/o tesserati di altre società.

L’Alfieri Gremito si propone di dare una ampia scelta a chi ama il teatro, non necessariamente professionale, di portare in Teatro persone distanti da questa cultura, di far conoscere l’Alfieri ad un pubblico sempre più vasto, di dar la possibilità a Compagnie amatoriali di esibirsi su un palco prestigioso di fronte ad una platea gremita (appunto), far loro conoscere un Teatro bellissimo e far loro esportare questa ricchezza culturale gioiello della Garfagnana.

I biglietti saranno in prevendita presso l’ufficio proloco di Castelnuovo o alla biglietteria del Teatro un’ora prima degli spettacoli al prezzo di € 8,00 (più diritti di prevendita) o € 6,00 (più prevendita) per i giovani sotto 25 anni e gli adulti sopra i 65 anni.

Di seguito tutti gli spettacoli della Rassegna con i relativi abbinamenti.

- venerdi’ 19 ottobre “Giacomo Puccini, ultimo atto” Compagnia La Ribalta di Gallicano (Body Planet, CM2 Torpado , Amatori Castelnuovo)

- venerdi’ 26 ottobre “La Signora Papillon” Compagnia del Libero Teatro di Lucca (G.S. Orecchiella , Studio Danza Arti’t , Tennis Club Castelnuovo)

- venerdi’ 2 novembre “Gli allegri Chirurghi” Compagnia del Molo di Viareggio Pallavolo Garfagnana, Virtus et Robur, Apuano Appeso)

- venerdi’ 9 novembre “Don Chisciotte – il Musical” Compagnia Laboratorio Teatrale dei Contafole Camporgiano (US Castelnuovo, Boccifila Garfagnana, Cefa Basket/Baskin)

- venerdi’ 16 novembre “Processo a Susanna Strip” Compagnia dei Sognatori di Lucca (Garfagnana Nuoto, Dance Academy, GP Alpi Apuane).