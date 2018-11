Castelnuovo



A Castelnuovo un’assemblea pubblica per aderire al bando Gal

martedì, 6 novembre 2018, 16:08

Il comune di Castelnuovo di Garfagnana ha indetto un’assemblea pubblica presso la Sala Suffredini per il giorno giovedì 8 novembre, ore 18, invitando a partecipare tutti i cittadini, le imprese e associazioni di categoria interessati a partecipare al bando del GAL MontagnAppennino per l’attivazione del PIT, progetto integrato territoriale.

Tali progetti sono finalizzati all’aggregazione di soggetti pubblici e privati con lo scopo di affrontare criticità, inerenti la riqualificazione socio economica dei centri storici e del contesto paesaggistico. I partecipanti potranno essere sia diretti che indiretti, con la possibilità per quelli diretti di richiedere un contributo pari al 50 per cento in conto capitale per gli investimenti.