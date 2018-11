Castelnuovo



Crolla un pezzo di cornicione da un condominio: paura a Castelnuovo

domenica, 4 novembre 2018, 17:50

di andrea cosimini

Paura nel centro storico di Castelnuovo. Nella notte tra sabato e domenica, infatti, si è staccato un pezzo della gronda del condominio Farini, a due passi dalla centralissima piazza Umberto I, proprio in corrispondenza dell’accesso al supermercato Simply. Fortunatamente, nonostante l’alto rischio, non si sono registrati feriti o auto danneggiate.



Ad essersi staccato sarebbe stato proprio un pezzo di struttura della gronda, in cemento, di cui, una parte sarebbe caduta a terra, mentre l’altra si sarebbe bloccata sul tetto più basso del condominio adiacente (Il Globo). Quest’ultima è rimasta quindi in una situazione di pericolo ed è stato necessario transennare subito la zona, grazie all’intervento del comune, e richiedere l’aiuto dei vigili del fuoco che, con un’autoscala partita da Pietrasanta, sono venuti in soccorso ed hanno messo in sicurezza il cornicione.



A raccontare l’accaduto è l’amministratore del condominio, il geometra Dino Dini: “Già ieri sera, verso l’1, mi era stato riferito che c’erano dei calcinacci a terra – esordisce -. Stamattina quindi sono stato avvisato dal responsabile del supermercato, verso le 8 (ovvero al momento dell’apertura), e poco dopo mi sono recato sul posto. E’ la prima volta che succede un fatto del genere - dichiara -. Non c’erano nemmeno segni che potessero farci pensare ad un crollo improvviso. Probabilmente è dovuto alle piogge di questi giorni che hanno indebolito la struttura. Evidentemente c’erano già alcuni problemi, ma le precipitazioni hanno accentuato queste problematiche causando il crollo”.



L’accesso al supermercato (comunque aperto) è stato interrotto. Domani mattina verrà una ditta, alle 8.15, per cercare di mettere in condizione di sicurezza, per quanto possibile, l’accesso e rilasciare i certificati di agibilità richiesti per ristabilire la normalità. A seguire, poi, verranno fatti anche altri lavori in quanto la zona è prospiciente alla strada, con tutte le difficoltà che ne derivano.