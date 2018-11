Castelnuovo



Doppia festa all'Ipsia: inaugurati i nuovi laboratori e premiati gli studenti più meritevoli

sabato, 10 novembre 2018, 10:40

di tommaso boggi

Inaugurati stamattina, all'Ipsia Simoni (Isi Garfagnana), i laboratori rinnovati di impiantistica civile e di automazione industriale-robotica, primi di una lunga serie di lavori che l'istituto sta portando avanti così da poter offrire una formazione sempre al passo coi tempi ai ragazzi.



Presenti all'evento anche le aziende del territorio, da sempre in contatto con la scuola, grazie alle quali i ragazzi, nell'arco di un anno, possono trovare lavoro a circa 30 km da casa. "Questi laboratori - ha spiegato il dirigente scolastico Massimo Fontanelli - sono stati infatti costruiti per essere più vicini al mondo del lavoro, in un contesto in cui i diplomati specializzati in tutta Italia non riescono a colmare tutto il fabbisogno delle aziende".



Intervenuto anche il sindaco di Castelnuovo Andrea Tagliasacchi che ha ringraziato il preside Fontanelli e i suoi collaboratori per il lavoro svolto. "Noi - ha ribadito il primo cittadino -, da amministratori, abbiamo una visione verso il futuro e, per farlo, dobbiamo lavorare affinché nei nostri giovani non ci siano carenze formative".



Pietro Paolo Angelini, ex-dirigente dell'istituto, ha parlato di "un giorno di festa". "Festa per la scuola - ha spiegato - che godrà di queste nuove infrastrutture, ma anche per i ragazzi che, oggi, festeggiano i loro risultati". Alla fine della conferenza, infatti, sono stati premiati con un attestato ed un manuale gli studenti più meritevoli. Angelini ha poi parlato di come l'opera di formazione della scuola non si fermi ai soli diplomi. "Oltre agli istituti superiori infatti - ha concluso Angelini - c'è una ricchezza ulteriore che la scuola dà al territorio: i corsi formativi pre e post diploma".



A concludere la mattinata ci ha pensato il professor Davide Puppa, responsabile dell'ufficio tecnico ed incaricato dei lavori compiuti, che ha annunciato gli interventi futuri. "Ci siamo resi conto - ha detto Puppa - che i nostri laboratori erano quasi obsoleti, ci siamo quindi attivati per aggiornarli sia dal punto di vista dell'impiantistica civile e della robotica. Tutto questo è stato fatto completamente da noi ed è solo l'inizio del rinnovamento dei laboratori: il prossimo sarà quello di idraulica".



Il co-parroco del duomo di Castelnuovo, don Alex Martinelli, ha quindi proceduto alla benedizione dei nuovi laboratori: "Perché chi viene formato in questi nuovi spazi - ha concluso il parroco - lavori per il bene comune e per il territorio, e non a scopi egoistici".