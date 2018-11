Castelnuovo



Garfagnana Terra Unica, le eccellenze del territorio in mostra

sabato, 3 novembre 2018, 12:36

di andrea cosimini

Tre, due, uno, via. Partita la quarta edizione di "Garfagnana Terra Unica". Stamattina, all'interno della tensostruttura in piazzale Chiappini a Castelnuovo, è stato tagliato il nastro di inaugurazione dell'evento che per due giorni (3 e 4 novembre) metterà in mostra le eccellenze tipiche del nostro territorio. Tra stand gastronomici, fiere espositive ed esibizioni, la faccia migliore della Garfagnana è pronta a rivelarsi al pubblico mettendo in risalto le proprie peculiarità: dall'artigianato locale al bestiame, fino ai prodotti tipici e ai talenti nostrani.



Presenti alla cerimonia inaugurale quasi tutti i sindaci della Garfagnana, in rappresentanza delle eccellenze del proprio comune, e ovviamente gli organizzatori della manifestazione: dall'ideatore, il consigliere comunale Alessandro Pedreschi, al primo cittadino del capoluogo, Andrea Tagliasacchi, fino a Michele Giannini, in veste di vice-presidente dell'Unione dei Comuni della Garfagnana, Orlando Pedreschi, di Allevamento Selvaggina, e i rappresentanti delle due associazioni Compriamo a Castelnuovo e Autieri d'Italia (Sez. Garfagnana).



"Siamo finalmente giunti alla quarta edizione - ha esordito il consigliere Pedreschi - di questo evento che registra ormai una crescita esponenziale. Basti pensare che nella primissima edizione erano solo 11 le associazioni che avevano aderito, mentre oggi sono 20. L'obiettivo è quello di presentare la Garfagnana forte e unita. Spesso, infatti, siamo noi garfagnini a non essere pienamente consapevoli del nostro potenziale. E' essenziale quindi metterlo in luce e farlo vedere anche all'esterno dei nostri confini".



La crescita della manifestazione si è concretizzata anche nell'apertura di un nuovo padiglione mirato principalmente ai servizi di promozione turistica del territorio. L'idea, infatti, è proprio quella di realizzare una sorta di fiera turistica della Garfagnana. E' da leggere in questo senso, ad esempio, il contributo dato dalle scuole, ed in particolare dai ragazzi dell'Itet Campedelli, specializzati nel marketing del territorio. Assieme ai loro insegnanti, gli alunni svolgono un ruolo di "guide turistiche" sia viaggiando sul trenino che accoglie i visitatori sia attraverso l'info-point allestito all'ingresso.



"Una manifestazione - ha sottolineato orgoglioso il primo cittadino castelnuovese Andrea Tagliasacchi - che mette insieme molte realtà della Garfagnana e che ci rende sempre più consapevoli del nostro potenziale. Stanno infatti nascendo numerose professionalità sul nostro territorio legate ai nostri prodotti tipici. E oggi queste professionalità sono esposte in un'unica fiera che le racchiude". Parole riprese anche dal vice-presidente dell'Unione, nonché sindaco di Fabbriche di Vergemoli, Michele Giannini: "La Garfagnana è una terra stupenda, piena di peculiarità. Ci tengo a ringraziare tutti gli organizzatori per il lavoro encomiabile che state facendo". Infine, è arrivato anche l'applauso del senatore Andrea Marcucci: "Un bell'esempio di come fare sistema per promuovere la nostra terra. Viva la Garfagnana".



Tutto questo però non sarebbe stato possibile senza il contributo concreto di coloro che hanno creduto nella manifestazione. Dalla Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana Credito Cooperativo alla Fondazione Banca del Monte di Lucca, senza dimenticare ovviamente il contributo dato dalla città bavarese gemellata con Castelnuovo, ovvero Manching, rappresentata per l'occasione dal sindaco Herbert Nerb.



Queste le venti associazioni presenti con uno stand alla manifestazione: Pro Loco Castiglione (tigelle), Circolo La Tore Palleroso (frittelle e cagio), Careggine (pane e salsiccia), Asd Virtus Camporgiano (necci), Asd Pieve Fosciana (polenta formenton 8 file), Pro Loco Villa Collemandina (trote), Asr Cascio (crisciolette), Auser Vallico Sopra (pitonca), Asc Chiozza (pane e porchetta), Pe.Sa.Co. (bomboloni), Asd Filicaia Diavoli Rossi (minestrone di farro), Misericordia Castelnuovo (mondine), Autieri (succo di mele e mele fritte), Gs Fosciandora (cigerano con farina di neccio), Sbandieratori Gallicano (focacce leve), Verrucole Insieme (pasta fritta), Manching (degustazioni bavaresi), Bar Garfagnino 100 %, Asd Sillicagnana (maccheroni) e Pontecosi Lagosì (ranocchi fritti).



La manifestazione è stata seguita dagli operatori di Radiostar. Ospite speciale per il taglio del nastro un'altra eccellenza del nostro territorio, la miss Gloria Tonini di Piazza al Serchio, eletta tra le più belle 10 ragazze d'Italia. All'ingresso della fiera anche due stand dell'Unione dei comuni della Garfagnana (con un'esposizione di prodotti tipici del territorio) e di Garfagnana Guide. Il taglio del nastro è stato seguito da una sfilata in costume da parte della Compagnia dell'Ariosto. Presenti per il servizio di vigilanza anche la protezione civile di Castelnuovo e i volontari dell'Associazione Nazionale Carabinieri del capoluogo.



Tra le altre associazioni presenti, infine, segnaliamo: Selva del Buffardello, Parco del Battiferro, Ass. Allevatori Razza Garfagnina, Comunità del Cibo, Cia e Coldiretti, Vivai Rita, Mtb Sharing, Sloww Food Garfagnana e Valle del Serchio, Floricoltura Marisa e Isi Garfagnana.



Il programma di oggi (sabato 3 novembre) prevede alle 15.30 l'esibizione delle "eccellenze artistiche garfagnine": Maggianti di Gragnanella, Filicaia e Casatico; Sbandieratori di Gallicano, campioni d'Italia LIS; Filarmonica Alpina di Castiglione; Muffrina; Donne in cerca di guai; e Filarmonica "Verdi" di Sillicagnana. Alle 22, infine, intrattenimento country. Domani (domenica 4 novembre), invece: alle 10 apertura dei mercati, mostra e fiera; alle 10.30 raduno trattori e motocoltivatori; alle 11 apertura local street food; alle 11.15 motocoltivatour (giro cittadino dei trattori e motocoltivatori); alle 15.30 esibizione delle "eccellenze artistiche garfagnine" (Compagnia dell'Aschera, Taton Il Contafole, Coro Alpi Apuane) e alle 22 chiusura della manifestazione. L'evento sarà inoltre arricchito dalla mostra fotografica "Garfagnana, l'altra Toscana".