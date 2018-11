Castelnuovo



Garfagnana Terra Unica, una vetrina per le aziende zootecniche del territorio

mercoledì, 7 novembre 2018, 22:07

di simone pierotti

La quarta edizione Garfagnana Terra Unica, dopo il successo degli anni passati, ha registrato un vero e proprio boom, con migliaia di persone che hanno affollato i padiglioni della manifestazione in tutti i momenti delle due giornate. Un successo in parte previsto ma che ha superato le più rosee aspettative: merito di un’organizzazione impeccabile e infaticabile che ha messo insieme enti, associazioni, aziende del territorio. Ciascuno ha portato il proprio contributo creando un mix attrattivo che ha messo in vetrina tutte le eccellenze e specificità locali. 51 espositori, 16 banchi di “local streetfood” (in pratica il meglio dei prodotti tipici e delle sagre dei vari paesi), e diverse aziende agricole e allevatori.

Grande successo ha riscosso l’esposizione degli animali dell’area zootecnica, coordinata da quello che giustamente può essere considerato l’artefice dell’evento, Orlando Pedreschi; con lui, hanno collaborato Daniela Filippi e Carlo Filippi, rispettivamente segretaria e presidente dell’Associazione Allevatori Razza Bovina Garfagnina, vera e propria eccellenza locale. Presenti all’esposizione le aziende agricole Il Collettino di Pallera (Sillico), Pieroni Annamaria di Pieve Fosciana, Simona Bertoncini di Bargecchia, Roberto Bertoncini e Silvia Rocchiccioli di Novicchia, Agrinido e Fattoria Didattica “Lo Spaventapasseri”, l’allevamento ittico di Fabiano Grassi, Allevamento Selvaggina Orlando Pedreschi, Matteo Bonini, il Centro Ippico Schirer’s Ranch Horses di Silvano Bertoncini, Michela Lorenzoni di San Carlo, Daniela Lenzi.

Sono gli stessi allevatori Pedreschi e Lenzi ad esprimere tutta la propria soddisfazione per il successo dell’evento: “L’esposizione è stata presa d’assalto da tanta gente, gli animali hanno rappresentato un’attrattiva soprattutto per bambini e famiglie ma anche per tanta gente e altri allevatori, in questi giorni sono nati diversi contatti anche commerciali da parte di gente interessata agli animali della Garfagnana. Tante le persone da ringraziare, noi vogliamo ricordare la USL e il dottor Paolo Bravi che ha eseguito la profilassi sugli animali. Per la prossima edizione studieremo novità, la manifestazione può e merita di crescere”.