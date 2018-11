Castelnuovo



Il "Don Chisciotte" al Teatro Alfieri di Castelnuovo

giovedì, 8 novembre 2018, 10:21

Il Laboratorio teatrale dei Contafole di Camporgiano, dopo il successo ottenuto a Vittuone in provincia di Milano, presenta l'ultima sua produzione al teatro Alfieri di Castelnuovo: "Don Chisciotte" in versione musical.



Lo spettacolo rientra nella rassegna " L'Alfieri Gremito " che il Comune e la Pro Loco di Castelnuovo , la FITA - Federazione Italiana Teatro Amatori di Lucca e l'Unione dei Comuni della Garfagnana stanno organizzando in collaborazione con alcune compagnie amatoriali e con le associazioni del comune. Al Laboratorio teatrale dei Contafole sono abbinate la Scuola Calcio U.S. di Castelnuovo, la Bocciofila Garfagnana e il Cefa Basket.



Il musical " Don Chisciotte " liberamente tratto dall'opera di Miguel Cervantes già rappresentato anche in provincia, narra la storia di una compagnia teatrale che, dovendo rappresentare alcune scene del romanzo di Cervantes prende lo spunto da queste per rivivere e raccontare i propri sogni, le delusioni, le gioie , le amarezze e le speranze . La sua storia quindi si mescola continuamente con quella dell' Hidalgo della Mancia, del quale vengono messi a fuoco sia la notte dell' investitura, sia la strenua lotta contro i mulini a vento, ma soprattutto il suo ardente e folle amore verso una contadina, Dulcinea, che egli ritiene essere una gran dama.



In questa nuova versione del musical , che è stato suddiviso in due tempi, è stata aggiunta anche la scena della lotta di Don Chisciotte contro i personaggi di un teatro delle marionette che, nella sua fantasia, egli scambia per veri guerrieri.



La scena è interpretata da alcuni bambini della scuola dell'infanzia e della scuola primaria di Camporgiano.



I testi della commedia sono di Giorgio Santarini.



Le musiche di Maurizio Egisto Telloli.



Le coreografie dei balli sono state elaborate all'interno del Laboratorio Teatrale .



Personaggi ed interpreti

Narratore Daniele Bacci

Don Chisciotte Vincenzo De Luca

Sancio Alessandro Masotti

Dulcinea Paola Magera

Donna Rodriguez Erica Di Paola

Oste – Scudiero Tosillo Aldo Boggi

Ostessa Cristina Mantellassi

Maritornes Paola Comparini

Regista Silvio Muccini

Aiuto regista Stefano Grassi



Ballerini

Maria Bandini

Aldo Boggi

Elisa Comparini

Paola Comparini

Benedetta Fabbri

Riccardo Fabbri

Cristina Mantellassi

Letizia Mariani

Alessio Nobili

Enrica Pelliccioni

Alessandro Tolaini

Gli Sposi

Diego Santarini

Monica Telloli



Tecnici audio -luci : Graziano Satti e Maurizio Telloli

Regia di Giorgio Santarini