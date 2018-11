Inaugura “Il Brillo Parlante”, riapre lo storico ex bar del Clap

Altri articoli in Castelnuovo

venerdì, 9 novembre 2018, 16:02

Come ogni anno il 25 novembre viene festeggiata dal personale della cartiera di Castelnuovo, la ricorrenza di Santa Caterina, patrona dei cartai, in memoria dei caduti sul lavoro

giovedì, 8 novembre 2018, 21:21

Un’interessante opportunità per soggetti pubblici e privati del territorio, attivando un P.I.T., un progetto integrato territoriale, ed accedendo così ai contributi messi in campo dal bando del GAL MontagnAppennino in riferimento al progetto di riqualificazione del centro storico e urbano del comune di Castelnuovo di Garfagnana

giovedì, 8 novembre 2018, 10:21

Il Laboratorio teatrale dei Contafole di Camporgiano, dopo il successo ottenuto a Vittuone in provincia di Milano, presenta l'ultima sua produzione al teatro Alfieri di Castelnuovo: "Don Chisciotte" in versione musical

giovedì, 8 novembre 2018, 09:31

Per commemorare il centenario del termine della Prima Guerra Mondiale, domenica 11 novembre, alle 16 presso la Saletta ex-Archivio a Castelnuovo di Garfagnana, l'Associazione Culturale Progetto Donna di Castelnuovo di Garfagnana presenta il libro – Nessuno cerca di noi – alla presenza dell’autrice Alessandra Favilli

mercoledì, 7 novembre 2018, 22:07

La quarta edizione Garfagnana Terra Unica, dopo il successo degli anni passati, ha registrato un vero e proprio boom, con migliaia di persone che hanno affollato i padiglioni della manifestazione in tutti i momenti delle due giornate

mercoledì, 7 novembre 2018, 14:05

Sabato 10 novembre alle 9, presso la sede Ipsia “S.Simoni” di Via Fabrizi n.74/A a Castelnuovo di Garfagnana, la scuola inaugurerà i reparti completamente ristrutturati, muniti di innovative postazioni per lo studio e la realizzazione di impianti civili, per lo sviluppo di programmi di automazione industriale mediante l’utilizzo del PLC...