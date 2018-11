Castelnuovo



Ipsia Simoni, inaugurano i reparti di impiantistica civile e di automazione industriale-robotica

mercoledì, 7 novembre 2018, 14:05

Cerimonia inaugurale dei reparti di impiantistica civile e di automazione industriale-robotica. Sabato 10 novembre alle 9, presso la sede Ipsia “S.Simoni” di Via Fabrizi n.74/A a Castelnuovo di Garfagnana, la scuola inaugurerà i reparti completamente ristrutturati, muniti di innovative postazioni per lo studio e la realizzazione di impianti civili, per lo sviluppo di programmi di automazione industriale mediante l’utilizzo del PLC e della robotica.



La cerimonia avrà luogo alla presenza del dirigente scolastico, professor Massimo Fontanelli, delle autorità, delle aziende locali e dei genitori, secondo il seguente programma: ore 9 inaugurazione reparti, ore 10 consegna attestati di qualifica agli alunni delle classi III e premiazione degli studenti qualificati con merito; ore 11 buffet e saluti.