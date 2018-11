Castelnuovo



Luci sulla Via, parte la terza stagione

domenica, 4 novembre 2018, 09:43

Prenderà il via domenica 4 novembre, presso il Ridotto del teatro Alfieri di Castelnuovo di Garfagnana, la terza edizione di Luci sulla VIA – Lampi teatrali, stagione off dello storico teatro che anticipa l’arrivo della stagione di prosa ufficiale.

Nel centenario dalla fine della Prima Guerra Mondiale, sarà sul palco Michela Innocenti, in un intenso spettacolo di riflessione e memoria: nel giorno in cui finì, il mostro della Grande Guerra cosa si lasciò alle spalle? Cosa si prospettava nell’immediato futuro? In sala le voci di molte vittime e di tante persone sfiorate, colpite, vinte dal terribile conflitto. A fianco dell’attrice sarà l’ammiraglio Roberto Benassi a fornire un rigoroso inquadramento storico ai personaggi che si alterneranno sul palco e nelle nostre coscienze.

Il prezzo dei biglietti per l’evento è di €10 intero (€7 ridotto per over 65, under 25, soci Scuola Civica di Musica di Castelnuovo di Garfagnana e soci associazione Progetto Donna).

Molto interessanti infine le modalità di abbonamento all’intera stagione:

- €24 il costo del Carnet “3 spettacoli a scelta” (€18 ridotto)

- €35 per l’abbonamento complessivo a tutti gli eventi di Luci sulla VIA 2018 (€25 ridotto)

I biglietti, i carnet e gli abbonamenti sono acquistabili presso la ProLoco di Castelnuovo di Garfagnana e direttamente in teatro la sera di spettacolo. Maggiori informazioni sul sito www.compagniateatralevialattea.it e al numero 3403854126.