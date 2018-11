Miglior Sommelier d'Italia, terzo il castelnuovese Simone Vergamini

Altri articoli in Castelnuovo

domenica, 4 novembre 2018, 17:50

Paura nel centro di Castelnuovo per il crollo improvviso di alcuni calcinacci nella notte tra sabato e domenica. Fortunatamente non si sono registrati feriti o auto danneggiate. Transennato l'accesso al supermercato Simply, comunque aperto

domenica, 4 novembre 2018, 09:43

Prenderà il via stasera, presso il Ridotto del teatro Alfieri di Castelnuovo di Garfagnana, la terza edizione di Luci sulla VIA – Lampi teatrali, stagione off dello storico teatro che anticipa l’arrivo della stagione di prosa ufficiale

sabato, 3 novembre 2018, 12:36

Taglio del nastro per la manifestazione "Garfagnana Terra Unica" alla tensostruttura di Castelnuovo. Protagonisti per due giorni (3 e 4 novembre) i prodotti tipici del territorio, l'artigianato locale e le eccellenze artistiche garfagnine

venerdì, 2 novembre 2018, 08:47

Sabato 3 novembre, alle 21, si terrà presso il Teatro Alfieri, a Castelnuovo di Garfagnana, il “Concerto del Tricolore”. L’evento, organizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con la locale Filarmonica “Giuseppe Verdi”, ed inserito nel quadro delle “Manifestazioni celebrative della Prima Guerra Mondiale” è ormai un appuntamento fisso del novembre castelnuovese

mercoledì, 31 ottobre 2018, 16:54

Simone Simonini, segretario della Lega Mediavalle e Garfagnana, esprime dispiacere per la mancata visita del presidente della regione Toscana Enrico Rossi, in Garfagnana, in occasione della firma del protocollo d'intesa per l'attuazione della strategia d'area vasta

mercoledì, 31 ottobre 2018, 13:32

A sollevare la problematica è Amanda Lombardi, referente della Garfagnana della Lega Giovani Lucca e riguarda la condizione in cui versa il liceo scientifico "Galileo Galilei" di Castelnuovo di Garfagnana