Morto l’architetto Dezzi Bardeschi, autore del progetto di restauro della Rocca

lunedì, 5 novembre 2018, 10:08

Nei giorni 2-3 novembre si è disputato a Merano (BZ) il concorso per l'elezione del Miglior Sommelier d'Italia 2018, e Simone Vergamini, l'esperto sommelier di Castelnuovo Garfagnana, è riuscito a raggiungere il terzo gradino del podio

domenica, 4 novembre 2018, 17:50

Paura nel centro di Castelnuovo per il crollo improvviso di alcuni calcinacci nella notte tra sabato e domenica. Fortunatamente non si sono registrati feriti o auto danneggiate. Transennato l'accesso al supermercato Simply, comunque aperto

domenica, 4 novembre 2018, 09:43

Prenderà il via stasera, presso il Ridotto del teatro Alfieri di Castelnuovo di Garfagnana, la terza edizione di Luci sulla VIA – Lampi teatrali, stagione off dello storico teatro che anticipa l’arrivo della stagione di prosa ufficiale

sabato, 3 novembre 2018, 12:36

Taglio del nastro per la manifestazione "Garfagnana Terra Unica" alla tensostruttura di Castelnuovo. Protagonisti per due giorni (3 e 4 novembre) i prodotti tipici del territorio, l'artigianato locale e le eccellenze artistiche garfagnine

venerdì, 2 novembre 2018, 08:47

Sabato 3 novembre, alle 21, si terrà presso il Teatro Alfieri, a Castelnuovo di Garfagnana, il “Concerto del Tricolore”. L’evento, organizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con la locale Filarmonica “Giuseppe Verdi”, ed inserito nel quadro delle “Manifestazioni celebrative della Prima Guerra Mondiale” è ormai un appuntamento fisso del novembre castelnuovese

mercoledì, 31 ottobre 2018, 16:54

Simone Simonini, segretario della Lega Mediavalle e Garfagnana, esprime dispiacere per la mancata visita del presidente della regione Toscana Enrico Rossi, in Garfagnana, in occasione della firma del protocollo d'intesa per l'attuazione della strategia d'area vasta