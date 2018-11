Castelnuovo



Presentata la stagione del Teatro Alfieri: cinque spettacoli di livello nazionale

venerdì, 23 novembre 2018, 15:21

di simone pierotti

E’ stata presentata questa mattina, presso l’ufficio del sindaco di Castelnuovo, la stagione 2018/2019 del Teatro Alfieri: cinque spettacoli, tutti di altissima qualità con protagonisti attori e registi di punta del panorama nazionale, segnano il successo del connubio con la Fondazione Toscana Spettacolo, giunto al quinto anno.

A presentare il calendario e tutte le novità, il primo cittadino Andrea Tagliasacchi assieme all’assessore Pierluigi Raggi e il presidente del consiglio comunale Francolino Bondi; il direttore della Fondazione Patrizia Coletta, il responsabile Ufficio Cultura Fabio Pozzi.

“Nel trentennale della Fondazione – ha spiegato la Coletta – abbiamo voluto offrire un calendario di altissimo livello, sia al Teatro Alfieri che agli altri teatri dei 61 comuni toscani con cui collaboriamo. Siamo molto contenti del rapporto nato e cresciuto con Castelnuovo, dove gli abbonamenti sono saliti dai 29 iniziali a 150. Abbiamo studiato diverse iniziative per incentivare la gente ad andare a teatro, come la Carta dello Spettatore, il “biglietto sospeso”, “Buon compleanno a teatro”, la Carta Studente”. Di prim’ordine i nomi che calcheranno il palco dell’Alfieri: Amanda Sandrelli, David Riondino, Stefano Fresi, Violante Placido, Paolo Ruffini, Angela Finocchiaro e Veronica Pivetti.

Tra le novità della stagione, il ruolo della società di marketing pubblicitario FD Comunicazione Eventi che curerà promozione, social media ed organizzerà eventi collaterali agli spettacoli: tra i primi ospiti il musicista Severiano Paoli e l’artista Lodovica Rebechi. Proseguono i corsi di teatro per le scuole, curati come sempre da Alessandro Bertolucci.

Viva la soddisfazione dell’amministrazione comunale. “Il Teatro Alfieri è vitale più che mai – ha commentato il sindaco Tagliasacchi. Non ci sono soltanto gli spettacoli di punta ma un’attività molto intensa, anche con la produzione di due spettacoli originali dedicati a De Andrè e Ariosto. Ringrazio gli sponsor privati e le Fondazioni bancarie che contribuiscono a far crescere la nostra realtà”.

È Amanda Sandrelli ad inaugurare la stagione, martedì 8 gennaio 2019 (ore 21.15, come per tutta la stagione),con LaLocandiera, una nuova produzione dell’Arca Azzurra che la vede protagonista al fianco di Alex Cendron. Ilnoto testo di Goldoni tratteggiava, a metà del Settecento, una donna forte, capace di tenere testa ai suoi quattro pretendenti mantenendo salda la sua coscienza sociale e il rispetto per le volontà del padre scomparso. Ora, il testo viene adattato per la compagnia da Francesco Niccolini, che firma anche la regia al fianco di Paolo Valerio.

David Riondino porta in scena, giovedì 24 gennaio, Lo Stallo, un nuovo lavoro fra teatro e musica scritto da Sandro Luporini. Lo storico compagno di strada di Giorgio Gaber, torna, dopo un lungo silenzio, a parlare dei nostri tempi: guardando alla nostra società la trova, appunto, “in stallo”. Riondino recita i monologhi che parlano delle paure e degli interrogativi di oggi, mentre sua sorella Chiara interpreta, con i Khorakhané, la parte musicale.

A seguire, giovedì 14 febbraio, un grande classico, Il sogno di una notte estate di Shakespeare, nella brillante interpretazione di Stefano Fresi, Violante Placido e Paolo Ruffini. È un vero e proprio teorema sull’amore e sul nonsense della vita degli “umani” che si rincorrono e si affannano per amarsi, che si incontrano per una serie di casualità di cui non sono padroni. Mito, fiaba, e quotidianità si intersecano continuamente in questo allestimento di Massimiliano Bruno, con suggestioni che vanno da fonti classiche fino al patrimonio folkloristico inglese.

Angela Finocchiaro porta in scena, martedì 5 marzo, Ho perso il filo, una nuova commedia di Walter Fontana diretta da Cristina Pezzoli.La protagonista si ritroverà con elmo, corazza, spadone e smartphone davanti all’ingresso del Labirinto di Cnosso. Ma in questo viaggio visionario e divertente si rivelerà per ciò che davvero è: non l’eroe sfavillante del mondo mitologico classico, ma l’anti-eroina per eccellenza, archetipo dei tanti vizi e delle poche virtù in cui tutti noi possiamo riconoscerci.

Chiude la stagione– mercoledì 27 marzo – Veronica Pivetti con Viktor und Viktoria, una commedia musicale, liberamente ispirata all’omonimo film di Reinhold Schunzel. Nella Berlino degli anni Trenta, Viktoria, talentuosa cantante disoccupata, si finge Viktor per conquistare le platee. Ma il suo fascino androgino scatenerà presto curiosità e sospetti. Tra battute di spirito e divertenti equivoci, va in scena la critica ad una società bigotta e superficiale (la nostra?) sempre pronta a giudicare dalle apparenze.

Prezzi: come sempre alla portata di tutte le tasche; biglietti da 7 euro, abbonamenti da 25 euro.

Novità: per gli universitari possessori della Carta dello Studente è riservato un prezzo speciale di 8 euro; le riduzioni per i giovani sono valide fino a 30 anni.

FTS “Aspettando i 30 anni”: per il suo trentennale (autunno 2019) Fondazione Toscana Spettacolo già nella stagione 2018-2019 propone iniziative rivolte al pubblico per offrire sempre nuove occasioni di vivere lo spettacolo dal vivo e di raccontare l’esperienza a teatro: Carta dello spettatore FTS, biglietto sospeso, biglietto futuro, buon compleanno a teatro, carta dello Studente della Toscana, diventa storyteller. Proposte per il pubblico di oggi e di domani, per una partecipazione ancora più inclusiva. Per informazioni: toscanaspettacolo.it

campagna abbonamenti

rinnovi dal 26 novembre al 10 dicembre

nuovi abbonamenti dal 11 dicembre 2018 all’8 gennaio 2019

abbonamenti

platea € 70 / ridotto € 64 / scuole € 45

palchi € 64 / ridotto € 55 / scuole € 35

loggione € 55 / ridotto € 45 / scuole € 25

biglietti

platea € 18 / ridotto € 16 / scuole € 12

palchi € 16 / ridotto € 14 / scuole € 9

loggione € 14 / ridotto € 12 / scuole € 7

riduzioni

“biglietto futuro” under 30, over 65, soci Cral, abbonati e dipendenti CTT NORD, possessori Carta dello spettatore FTS (solo per i biglietti)

la riduzione scuole è valida per gli studenti di ogni ordine e grado

carta Studente della Toscana

biglietto € 8 studenti universitari

(il posto verrà assegnato, dietro presentazione della carta, in base alla disponibilità della pianta; si consiglia l’accesso in biglietteria almeno un’ora prima dell’inizio spettacolo)

i biglietti sono acquistabili presso l’Ufficio Turistico, via Cavalieri di Vittorio Veneto 1, dal lunedì al venerdì in orario 9,30-13, sabato 9,30-13 e 15,30-18,30 e un’ora prima dell’inizio degli spettacoli presso la biglietteria del Teatro, oppure sul sito www.ticketone.it