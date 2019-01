Al Teatro Alfieri “Lo Stallo” con David Riondino

Altri articoli in Castelnuovo

martedì, 22 gennaio 2019, 15:15

Si è svolta domenica 20 gennaio la “Giornata della Misericordia” a Castelnuovo Garfagnana, organizzata dalla locale Fraternita. Lo scopo dei Confratelli, volontari e dipendenti, che si sono dati il cambio mattina e pomeriggio sul sacrato del Duomo, era quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema del volontariato presso i servizi...

martedì, 22 gennaio 2019, 08:33

Lutto a Castelnuovo di Garfagnana per la scomparsa di Leopoldo Facchini, 77 anni, conosciuto come il "Popi", contitolare della storica autofficina Fratelli Facchini in via Roma, proprio alle porte del capoluogo. Se ne è andato nella giornata di ieri, dopo una malattia che lo affliggeva da tempo

sabato, 19 gennaio 2019, 09:39

La prima assemblea dei pendolari, tenutasi presso la “sala Suffredini” a Castelnuovo di Garfagnana e convocata dal rappresentante del comitato di coloro che fruiscono dei servizi della suddetta linea, Michel Rocchiccioli, ha evidenziato le tante e continue problematiche sempre all’ordine del giorno

giovedì, 17 gennaio 2019, 17:57

Negli ultimi anni si sono verificati drammatici casi di dimenticanza dei figli piccoli in macchina da parte dei genitori. Routine, stress, stanchezza. In ogni caso il cervello sembra spegnersi di colpo e si ha la certezza di aver lasciato i bimbi a casa, all’asilo, dai nonni.

mercoledì, 16 gennaio 2019, 10:44

Il gruppo di opposizione di Castelnuovo interviene dopo le ultime dichiarazioni del sindaco Andrea Tagliasacchi, rilasciate tramite stampa ed emittenti locali, sugli investimenti (pubblici e privati) che dovrebbero giungere nel capoluogo, in un futuro più o meno prossimo, effettuando una serie di riflessioni su aspettative e realtà

martedì, 15 gennaio 2019, 13:07

Le vicende si inseriscono in una storia della scuola a livello provinciale (Viareggio, Lucca, Castelnuovo di Garfagnana), con al centro l'episodio della piccola scuola elementare per alunne e alunni ebrei che, sulla base delle stesse disposizioni razziste, sorse ufficialmente a Viareggio per iniziativa della comunità ebraica