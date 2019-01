Bondi: “Solidale con le famiglie per i disservizi del trasporto pubblico"

Altri articoli in Castelnuovo

mercoledì, 23 gennaio 2019, 16:28

Tra gli altri, è stato l’ex consigliere provinciale Alberto Comparini a pubblicare una foto sui social network, riscuotendo molti commenti ma, a quanto pare, nessun interessamento da parte delle autorità, soprattutto quelle sanitarie

mercoledì, 23 gennaio 2019, 11:53

Lunedì 4 febbraio alle 17.30, presso la sala del Consiglio dell'Unione dei Comuni a Castelnuovo di Garfagnana, sarà dato spazio alla presentazione di idee progettuali

mercoledì, 23 gennaio 2019, 09:22

Sabato 26 gennaio l'associazione culturale Progetto Donna di Castelnuovo di Garfagnana apre le sue attività del 2019 con l’incontro del ciclo “Professione Donna: viaggio attraverso il multiforme universo femminile” dedicato alle volontarie che operano sul territorio

martedì, 22 gennaio 2019, 16:41

Giovedì 24 gennaio nuovo appuntamento con la stagione teatrale targata Fondazione Toscana Spettacolo in collaborazione con il comune di Castelnuovo di Garfagnana. In scena “Lo Stallo” con David Riondino che reciterà monologhi che parlano delle paure e degli interrogativi di oggi, mentre sua sorella Chiara si occuperà della parte musicale...

martedì, 22 gennaio 2019, 15:15

Si è svolta domenica 20 gennaio la “Giornata della Misericordia” a Castelnuovo Garfagnana, organizzata dalla locale Fraternita. Lo scopo dei Confratelli, volontari e dipendenti, che si sono dati il cambio mattina e pomeriggio sul sacrato del Duomo, era quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema del volontariato presso i servizi...

martedì, 22 gennaio 2019, 08:33

Lutto a Castelnuovo di Garfagnana per la scomparsa di Leopoldo Facchini, 77 anni, conosciuto come il "Popi", contitolare della storica autofficina Fratelli Facchini in via Roma, proprio alle porte del capoluogo. Se ne è andato nella giornata di ieri, dopo una malattia che lo affliggeva da tempo