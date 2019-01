Castelnuovo



Boom di abbonamenti all'Alfieri: Amanda Sandrelli incanta con “La Locandiera”

mercoledì, 9 gennaio 2019, 13:04

Ieri sera, con la commedia “La Locandiera”, è partita la stagione di prosa 2019 del Teatro Alfieri di Castelnuovo di Garfagnana organizzata da Fondazione Toscana Spettacolo in collaborazione con il comune di Castelnuovo. Grande successo di pubblico con il teatro Alfieri che sfiora il sold out. Successo anche per la nuova iniziativa “Vivi il Teatro” che, prima di ogni spettacolo, porterà artisti di ogni genere ad intrattenere il pubblico nel foyer.

Il dato più importante è però l’aumento degli abbonamenti del 25 per cento rispetto alla stagione 2017/2018 confermando la tendenza di crescita degli ultimi anni.

Prossimo spettacolo il 24 gennaio: “Lo Stallo” con David Riondino che reciterà monologhi che parlano delle paure e degli interrogativi di oggi, mentre sua sorella Chiara si occuperà della parte musicale con i Khorakhané (già protagonisti di un magnifico spettacolo/tributo a De Andrè in Piazza Umberto a Castelnuovo in Estate). Spettacolo scritto da Sandro Luporini storico collaboratore di Giorgio Gaber.

A febbraio e marzo sarà poi il turno di Paolo Ruffini, Violante Placido, Angela Finocchiaro e Veronica Pivetti con altri tre spettacoli di qualità assoluta.

I biglietti dei singoli spettacoli sono acquistabili presso l’ufficio turistico, via Cavalieri di Vittorio Veneto 1, dal lunedì al venerdì 9:30-13, sabato 9:30-13 e 15:30-18:30 e un’ora prima dell’inizio degli spettacoli presso la biglietteria del Teatro, oppure sul sito www.ticketone.it.