Castelnuovo



Deserta la gara per l’affidamento della Fortezza di Mont’Alfonso

venerdì, 11 gennaio 2019, 16:34

E’ andata deserta la gara per l’affidamento della gestione dei locali e dei servizi annessi alle attività di casa per ferie, ristorazione, caffetteria e supporto alle attività seminariali, convegnistiche e formative e all'accoglienza dei visitatori della Fortezza di Mont’Alfonso. Alla data di presentazione dell’offerta fissata per il giorno 27 novembre nessuna ditta di quelle invitate ha presentato domanda di partecipazione alla gara pertanto il RUP ha dichiarato deserta la gara stessa. Pertanto, per l’anno in corso, non è possibile procedere ad affidamenti di concessione ed è attualmente in corso l'individuazione di nuove forme di gestione con il coinvolgimento delle istituzioni locali impegnate nella valorizzazione della Fortezza di Mont'Alfonso.