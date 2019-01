Inaugura la mostra "1938 Il Banco Vuoto. Le leggi razziali nella scuola in provincia di Lucca"

Altri articoli in Castelnuovo

lunedì, 14 gennaio 2019, 19:34

Prossima tappa dell’iniziativa è la Toscana che vedrà svolgersi da giovedì 17 a sabato 19 gennaio, un workshop gratuito di formazione, affidato a docenti esperti nell’uso del linguaggio teatrale in situazioni di disagio o di fragilità.

lunedì, 14 gennaio 2019, 11:32

La Confraternita di Misericordia di Castelnuovo di Garfagnana è una tra le dieci confraternite più antiche di Italia, fondata nel 1451. In tutti questi secoli volontari e volontarie si sono adoperati per la “costante affermazione di carità e della fraternità cristiana attraverso la testimonianza delle opere in soccorso dei singoli e...

lunedì, 14 gennaio 2019, 08:39

Per un aiuto agli studenti, i genitori e gli insegnanti referenti per l’orientamento, l’Unione organizza un incontro con i rappresentati degli Istituti Superiori di Castelnuovo Garfagnana e Barga per la presentazione dell’offerta formativa che è ampia e rispondente alle potenzialità del territorio e in grado di rispondere alle capacità e...

sabato, 12 gennaio 2019, 10:23

Con la volontà di supportare le scuole del territorio e per creare un ponte sempre più efficace tra studio, formazione e lavoro, PCMC ha accolto una classe dell'ITT F. Vecchiacchi di Castelnuovo di Garfagnana, mercoledì 9 gennaio

venerdì, 11 gennaio 2019, 16:34

E’ andata deserta la gara per l’affidamento della gestione dei locali e dei servizi annessi alle attività di casa per ferie, ristorazione, caffetteria e supporto alle attività seminariali, convegnistiche e formative e all'accoglienza dei visitatori della Fortezza di Mont’Alfonso

giovedì, 10 gennaio 2019, 21:50

Sabato 12 gennaio, dalle 15 alle 18, docenti e alunni del Liceo Scientifico Galilei, dell’ IPSIA Simoni, dell’ ITET Campedelli e dell’ ITT Vecchiacchi saranno nuovamente a disposizione per presentare i percorsi formativi, i contenuti, le attività laboratoriali che contraddistinguono le singole scuole