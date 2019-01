Castelnuovo



Itt Vecchiacchi, alunni in visita alla PCMC Italia

sabato, 12 gennaio 2019, 10:23

Con la volontà di supportare le scuole del territorio e per creare un ponte sempre più efficace tra studio, formazione e lavoro, PCMC ha accolto una classe dell'ITT F. Vecchiacchi di Castelnuovo di Garfagnana, mercoledì 9 gennaio. L'azienda ha aperto le porte agli studenti della classe III, indirizzo meccanico, accompagnati da due docenti, Francesco Talinie Leonardo Innocenti, che si occupano tra gli altri, anche degli insegnamenti di tecnologia e disegno meccanico.

L'incontro è iniziato con la presentazione dell'azienda da parte del direttore tecnico di PCMC Italia, Luca Tagliasacchi, che ha raccontato la storia di PCMC, oggi uno dei principali player del mercato del converting nel mondo, per poi focalizzarsi sul processo produttivo, illustrando ai ragazzi come avviene la realizzazione dei macchinari.

Tagliasacchi ha inoltre parlato dell'importanza dello studio e dell'esperienza sul campo per poter lavorare in aziende come PCMC e quanto siano importanti, passione e dedizione al lavoro.

La parola è passata poi a Gianmarco Romani dell'ufficio Risorse umane, che ha spiegato agli alunni quali siano le competenze e i ruoli professionali specifici per il settore

L'incontro è proseguito con una breve visita agli stabilimenti per permettere alla classe di poter vedere da vicino le macchine PCMC.

Questa iniziativa è stata anche l'occasione per consegnare agli studenti abbigliamento e DPI da utilizzare durante gli stage formativi che svolgeranno nelle aziende.

PCMC vuole continuare a mantenere saldo il rapporto con le scuole e crescere insieme anche alle persone del territorio, per questo aderisce al progetto "alternanza scuola-lavoro" che permette ai ragazzi di vivere un'esperienza pratica in azienda, utile a consolidare così le conoscenze acquisite in aula.

Una buona sinergia tra PCMC e le scuole del territorio che sono attive e propositive per mantenere forte questo legame tra istruzione ed impresa.