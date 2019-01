Castelnuovo



Lutto a Castelnuovo per la scomparsa di Leopoldo Facchini detto "il Popi"

martedì, 22 gennaio 2019, 08:33

di andrea cosimini

Lutto a Castelnuovo di Garfagnana per la scomparsa di Leopoldo Facchini, 77 anni, conosciuto come il "Popi", contitolare della storica autofficina Fratelli Facchini in via Roma, proprio alle porte del capoluogo. Se ne è andato nella giornata di ieri, dopo una malattia che lo affliggeva da tempo.



La famiglia Facchini è molto nota nel campo delle auto, come officina, servizi, ma anche come rivendita. Una passione per le auto che si è tramandata di generazione in generazione e che Leopoldo ha ereditato dal padre, Battista. Il "Popi" era un bravo meccanico, esperto di macchine, che ha sempre seguito la sua ditta, anche negli ultimi tempi, quando il suo compito era diventato più di supervisione e gestione.



Quella dei Fratelli Facchini è un'azienda storica del capoluogo. Un'azienda che è andata sempre più in crescendo, tanto che a breve era previsto uno spostamento di una parte della struttura su piano Pieve.



"Siamo stati ragazzi insieme - ha ricordato Francolino Bondi, presidente del consiglio comunale di Castelnuovo - e siamo sempre rimasti amici. Negli ultimi tempi ci eravamo un po' persi di vista, poi ho saputo la notizia della sua scomparsa e sono rimasto colpito. Leopoldo era una brava persona, per bene, di compagnia. Aveva tanti amici. Era apprezzato, stimato e ben voluto da tutti. Per la sua attività lavorativa era conosciuto e apprezzato in Garfagnana, ma anche in Lucchesia".



A piangere la sua scomparsa la moglie, Nadia Baldassarri, e tutta la sua famiglia. Il funerale si terrà mercoledì alle 15 in Duomo a Castelnuovo.