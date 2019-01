Castelnuovo



Open Day, ultimo appuntamento all’Isi Garfagnana

giovedì, 10 gennaio 2019, 21:50

Il 31 gennaio prossimo scadranno i termini per le iscrizioni alle scuole superiori per l’anno scolastico 2019/20. I ragazzi che frequentano la III media sono quindi chiamati a compiere un passaggio importante: per alcuni la scelta sembra sicura, per altri ancora incerta, per tutti questo deve essere un momento in cui chiedersi: “Perché scelgo questa scuola? Verso quale progetto può portare la mia scelta?”

Sabato 12 gennaio, dalle 15 alle 18, docenti e alunni del Liceo Scientifico Galilei, dell’ IPSIA Simoni, dell’ ITET Campedelli e dell’ ITT Vecchiacchi saranno nuovamente a disposizione per presentare i percorsi formativi, i contenuti, le attività laboratoriali che contraddistinguono le singole scuole.

Tutte le sedi saranno aperte per questa importante occasione:

Liceo Scientifico e ITET Campedelli (con il nuovo indirizzo Agraria) nella loro sede storica in Via XX Aprile, IPSIA Simoni in Via Nicola Fabrizi, ITT Vecchiacchi sarà presente con l’ indirizzo Sistema Moda presso il Campedelli in Via XX aprile, con gli indirizzi Automazione, Elettrotecnica e Meccanica in Via Nicola Fabrizi.

Ogni scuola dell’ ISI Garfagnana ha la sua storia e la sua identità culturale e formativa, ma l’obiettivo comune è la realizzazione di progetti di apprendimento che sappiano coniugare conoscenze e competenze, che sappiano rendere gli studenti protagonisti e soggetti attivi del percorso educativo.

Veramente tanti sono stati i ragazzi che hanno partecipato alle giornate di orientamento ed agli stage la mattina; se qualcuno ha ancora dei dubbi, vuole approfondire contenuti e quant’altro può ancora cogliere l’opportunità di partecipare a questo ultimo Open Day.

In ogni caso la referente per l’orientamento prof. Simonetta Vergamini, con i colleghi della commissione orientamento, è sempre a disposizione e può essere contattata tramite il centralino della scuola al numero 0583 62271.