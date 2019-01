Castelnuovo



Professione Donna: incontro con le volontarie delle associazioni

mercoledì, 23 gennaio 2019, 09:22

Sabato 26 gennaio l'associazione culturale Progetto Donna di Castelnuovo di Garfagnana apre le sue attività del 2019 con l’incontro del ciclo “Professione Donna: viaggio attraverso il multiforme universo femminile” dedicato alle volontarie che operano sul territorio.



Tra le molte associazione attive a Castelnuovo e nei dintorni, abbiamo deciso di per partire con quelle che operano a favore delle fasce più deboli della popolazione, dei bambini disabili e delle famiglie in difficoltà. Ma questo sarà solo uno degli incontri dedicati al volontariato locale, perché Progetto Donna tiene a ribadire quanto importante sia l’attività delle associazioni per la nostra comunità e come possano essere da esempio per altre.



L’associazione Il Sogno ha come scopo quello di aiutare i bambini diversamente abili o portatori di handicap nell’educazione, nella riabilitazione e nell’assistenza. Promuove laboratori, offre consulenza per problematiche dell’età evolutiva e sostegno ai genitori. ComeTe da più di dieci anni aiuta le famiglie in difficoltà del territorio anche al fianco di altre associazioni: oltre 60mila euro donati, più di 50 famiglie aiutate, oltre 6mila persone coinvolte, circa 40 eventi organizzati.



Infine il Baskin, arrivato a Castelnuovo nel 2014 grazie a CEFA Basket e Stella Radicchi, è una attività sportiva che si ispira al basket ma ha caratteristiche particolari ed innovative. Un nuovo sport pensato per permettere a giovani normodotati e giovani disabili di giocare nella stessa squadra e permette così la partecipazione di giocatori con qualsiasi tipo di disabilità mettendo in discussione la rigida struttura degli sport ufficiali.



"Professione Donna. Viaggio alla scoperta del multiforme universo femminile" – progetto partito nel 2017 - è realizzato con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca ed è patrocinato da Comune di Castelnuovo di Garfagnana, Proloco Castelnuovo di Garfagnana, Unione dei Comuni della Garfagnana e dalla Commissione Pari Opportunità di Castelnuovo di Garfagnana.