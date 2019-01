Castelnuovo



Riuscita la Giornata della Misericordia: nuove adesioni e tanto interesse

martedì, 22 gennaio 2019, 15:15

di simone pierotti

Si è svolta domenica 20 gennaio la “Giornata della Misericordia” a Castelnuovo Garfagnana, organizzata dalla locale Fraternita. Lo scopo dei Confratelli, volontari e dipendenti, che si sono dati il cambio mattina e pomeriggio sul sacrato del Duomo, era quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema del volontariato presso i servizi offerti dalla Misericordia, di raccogliere adesioni e sottoscrizioni per permettere l’acquisto di nuovi mezzi e la possibilità di continuare ad offrire supporto e servizi a chi ne ha bisogno.

“Il nostro Magistrato, l’organo direttivo, esprime a nome di tutti la sua soddisfazione per la riuscita della giornata – afferma il segretario Alessandro Orsetti – Molte sono state le persone che si sono avvicinate al nostro stand per chiedere informazioni ed esprimere la loro solidarietà; questo ci spinge a programmare altre iniziative simili, attraverso cui la gente possa essere informata e possa dimostrarci concretamente la sua vicinanza”.

La giornata ha riscosso successo, con oltre 100 nuovi soci sostenitori: il ricavato sarà utilizzato per l’acquisto di mezzi attrezzati per persone disabili e ambulanze. Gli sforzi della Confraternita stanno portando alla costruzione di nuovi appartamenti utilizzabili dai degenti del centro Alzheimer ed alla riapertura primaverile dell’orto sociale, esempio di attività produttiva e riabilitativa per persone disabili. Conclude il Governatore Mauro Giannotti: “Grazie a tutti coloro che sono disposti a sacrificare un po’ del loro tempo per aiutare il prossimo. Grazie anche a Don Angelo per la sua vicinanza, per averci concesso l’uso del sacrato ed al sindaco Andrea Tagliasacchi per il suo sostegno”