Castelnuovo



Sanità, commercio e sociale: la minoranza "boccia" la giunta

mercoledì, 16 gennaio 2019, 10:44

Il gruppo di opposizione di Castelnuovo interviene dopo le ultime dichiarazioni del sindaco Andrea Tagliasacchi, rilasciate tramite stampa ed emittenti locali, sugli investimenti (pubblici e privati) che dovrebbero giungere nel capoluogo, in un futuro più o meno prossimo, effettuando una serie di riflessioni su aspettative e realtà.



"Il nostro gruppo - esordiscono i consiglieri -, che è composto da persone che hanno veramente a cuore le sorti future della nostra città e dei suoi abitanti, si augura sinceramente che tali affermazioni del sindaco trovino attuazione in un futuro prossimo. La situazione reale di Castelnuovo, ormai riscontrabile da alcuni anni, infatti è sotto gli occhi di tutti".

"Il commercio - spiega il gruppo -, che è sempre stato l’attività trainante dell’economia locale, si trova in una fase sicuramente non positiva, con attività commerciali che chiudono e con il tradizionale mercato del giovedì che versa in una situazione critica. Attraversando Castelnuovo, si vede infatti una serie continua di negozi chiusi, con cartelli con la scritta affittasi e/o vendesi. Per quanto riguarda le attività propriamente produttive e/o industriali, non si sono riscontrati in questi anni incrementi occupazionali di un qualche rilievo. Fra l’altro varie aziende si sono trasferite al di fuori di Castelnuovo ed alcune sono in procinto di farlo. Un tale stato di cose ha sicuramente avuto e continua ad avere effetti negativi dal punto di vista dell’occupazione".

"La situazione della sanità - sottolineano i consiglieri di minoranza -, ed in particolare dell’ospedale S. Croce, nonostante l’abnegazione del personale operante in tale struttura, è sotto gli occhi di tutti. Da un punto di vista sociale a nostro giudizio sono mancati interventi di sostegno concreti alle associazioni che operano in tale settore e direttamente agli appartenenti alle fasce di popolazione più disagiate. Il tutto a titolo meramente esemplificativo, tralasciando altri settori che necessitano di fattivi interventi".

"In sintesi - conclude il gruppo - nel quinquennio ormai trascorso, guidato dall’attuale amministrazione del Comune di Castelnuovo di Garfagnana, la situazione sopraindicata, non ha evidenziato alcun segnale di ripresa. Alla luce di ciò, rivolgiamo un appello a tutti coloro che sono sinceramente interessati ad un rilancio della nostra città ad unirsi per invertire questa linea di tendenza negativa e riportare finalmente Castelnuovo a ricoprire il ruolo che gli spetta sia per la storia che per la sua posizione geografica e per l’operosità dei suoi abitanti".