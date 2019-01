Castelnuovo



Un incontro di orientamento scolastico per studenti

lunedì, 14 gennaio 2019, 08:39

L’Unione Comuni Garfagnana gestrice il Progetto Regionale “Piano Educativo Zonale” della Valle del Serchio per interventi rivolti alle scuole e finalizzati alla prevenzione dell’abbandono scolastico.

Da quest’anno gli interventi prevedono anche la realizzazione di attività di orientamento scolastico che sono state realizzate con un programma di incontri formativi e informativi in tutte le classi terze delle scuole secondarie di primo grado attraverso gli esperti del Consorzio Toscana Mestieri, per aiutare gli studenti a conoscere le proprie aspettative e attitudini e a conoscere il panorama dell’offerta formativa.

Entro la fine del mese di gennaio le domande devono essere presentate le domande di iscrizione agli Istituti Superiori, scelta spesso non facile anche per la complessità e la varietà di indirizzi e articolazioni dei vari corsi.

Per un aiuto agli studenti, i genitori e gli insegnanti referenti per l’orientamento, l’Unione organizza un incontro con i rappresentati degli Istituti Superiori di Castelnuovo Garfagnana e Barga per la presentazione dell’offerta formativa che è ampia e rispondente alle potenzialità del territorio e in grado di rispondere alle capacità e agli interessi di molti studenti.

Per facilitare la partecipazione la presentazione si terrà sia in Garfagnana sia in Media Valle con le seguenti date:

- Mercoledì 16 gennaio, ore 16,30 presso Unione Comuni Garfagnana, a Castelnuovo di Garfagnana;

- Giovedì 17 gennaio, ore 16,30, presso l’Unione Comuni Media Valle del Serchio a Borgo a Mozzano.