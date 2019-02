Al Teatro Alfieri “Sogno di una notte di mezza estate”: ultimi biglietti in vendita

Altri articoli in Castelnuovo

martedì, 12 febbraio 2019, 12:28

Il secondo appuntamento di “Professione Donna” organizzato dall'Associazione culturale Progetto Donna di Castelnuovo di Garfagnana è dedicato a Valentina Settimelli e al suo primo romanzo “Storia di noi” edito da Giunti Progetti Educativi

lunedì, 11 febbraio 2019, 17:02

Nel week-end di sabato 9 e domenica 10 febbraio è stato inaugurato ufficialmente il nuovo Showroom Fratelli Biagioni di Castelnuovo di Garfagnana in Via Enrico Fermi 20

lunedì, 11 febbraio 2019, 16:59

Henry Cartier-Bresson, uno degli storici maestri della fotografia mondiale, disse “Fotografare significa porre sulla stessa linea di mira la mente, gli occhi e il cuore. E’ un modo di vivere!”. Una filosofia che ha in Garfagnana una lunga storia, con protagonista dal 1975 il Circolo Fotocine Garfagnana, associazione fotografica radicata...

domenica, 10 febbraio 2019, 17:41

Fortunatamente gli scontri diretti contro il Camaiore sono terminati per il Castelnuovo! Dopo lo 0-4 dell’andata e il match di Coppa Italia, la formazione di Moriani viene a vincere al Nardini con il minimo scarto

sabato, 9 febbraio 2019, 17:18

Da Erboristeria Tuttonatura a Castelnuovo si possono trovare tutte le novità più recenti ed innovative per il benessere e la salute. L’ultimo è “Aero Nebulizer”, un nuovo apparecchio per aerosolterapia a batteria ricaricabile agli ioni di litio, portatile, ideale anche in viaggio, per il trattamento delle vie respiratorie superiori e...

venerdì, 8 febbraio 2019, 17:25

Sono iniziati oggi, allo stadio “Alessio Nardini”, gli allenamenti per i portieri della scuola calcio del Castelnuovo svolti da Davide Quironi, preparatore professionista ed ex portiere di Serie A, B e C. Un vero e proprio “colpo grosso” per il settore giovanile della società garfagnina che ha saputo cogliere, da...