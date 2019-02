Castelnuovo



Castelnuovo sempre più cardio-protetta grazie alla Misericordia

giovedì, 14 febbraio 2019, 15:16

di simone pierotti

La Misericordia di Castelnuovo di Garfagnana attiva ed impegnata tra e per la popolazione: oggi è stato riposizionato il defibrillatore semiautomatico di piazza Umberto I sostituendo la teca con una teca termo riscaldata, dato che aveva riscontrato problemi di blocco. La teca è stata acquistata con i soldi ricavati dal tesseramento dei soci sostenitori durante la giornata della Misericordia del mese scorso.

Con il resto del ricavato, la Misericordia acquisterà un altro Dae che verrà installato presso il Centro Alzheimer ed entrambi i Dae verranno messi su una mappa del 118 in modo che quando verrà fatta una chiamata per un problema cardiaco l’operatore possa indicare il DAE più vicino alla persona che chiama. Inoltre verrà comprato un DAE per esercitazione, in modo che i formatori possano insegnare a usare il DAE a tutte le persone che vogliono imparare ad usarlo dai bambini delle scuole agli adulti.