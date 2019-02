Concessionaria Fratelli Biagioni, inaugurato il nuovo showroom a Castelnuovo

Altri articoli in Castelnuovo

martedì, 12 febbraio 2019, 12:28

Il secondo appuntamento di “Professione Donna” organizzato dall'Associazione culturale Progetto Donna di Castelnuovo di Garfagnana è dedicato a Valentina Settimelli e al suo primo romanzo “Storia di noi” edito da Giunti Progetti Educativi

lunedì, 11 febbraio 2019, 16:59

Henry Cartier-Bresson, uno degli storici maestri della fotografia mondiale, disse “Fotografare significa porre sulla stessa linea di mira la mente, gli occhi e il cuore. E’ un modo di vivere!”. Una filosofia che ha in Garfagnana una lunga storia, con protagonista dal 1975 il Circolo Fotocine Garfagnana, associazione fotografica radicata...

lunedì, 11 febbraio 2019, 13:15

Giovedì 14 febbraio nuovo appuntamento con la stagione teatrale targata Fondazione Toscana Spettacolo in collaborazione con il comune di Castelnuovo di Garfagnana. In scena “Sogno di Una Notte di Mezza Estate” con Paolo Ruffini, Violante Placido, Stefano Fresi

domenica, 10 febbraio 2019, 17:41

Fortunatamente gli scontri diretti contro il Camaiore sono terminati per il Castelnuovo! Dopo lo 0-4 dell’andata e il match di Coppa Italia, la formazione di Moriani viene a vincere al Nardini con il minimo scarto

sabato, 9 febbraio 2019, 17:18

Da Erboristeria Tuttonatura a Castelnuovo si possono trovare tutte le novità più recenti ed innovative per il benessere e la salute. L’ultimo è “Aero Nebulizer”, un nuovo apparecchio per aerosolterapia a batteria ricaricabile agli ioni di litio, portatile, ideale anche in viaggio, per il trattamento delle vie respiratorie superiori e...

venerdì, 8 febbraio 2019, 17:25

Sono iniziati oggi, allo stadio “Alessio Nardini”, gli allenamenti per i portieri della scuola calcio del Castelnuovo svolti da Davide Quironi, preparatore professionista ed ex portiere di Serie A, B e C. Un vero e proprio “colpo grosso” per il settore giovanile della società garfagnina che ha saputo cogliere, da...