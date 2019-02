Castelnuovo



Corso di soccorso su pazienti in età pediatrica grazie alla Misericordia di Castelnuovo

mercoledì, 20 febbraio 2019, 17:26

di simone pierotti

Si è tenuto presso la Sala Suffredini di Castelnuovo un corso sulla disostruzione delle vie aeree in età pediatrica tenuto dalle istruttrici della Misericordia di Castelnuovo in collaborazione con la dottoressa Bosi Picchiotti a favore delle tate e delle mamme degli alunni dell'asilo Nido La Nuvoletta.

La Misericordia di Castelnuovo è a disposizione di qualsiasi associazione o azienda che voglia organizzare corsi del genere o di Blsd.

“Sapere cosa fare, come comportarsi in tante situazioni spesso salva la vita” hanno spiegato gli organizzatori del corso. “Vi Aspettiamo in Misericordia a Castelnuovo per imparare cosa fare in caso di bisogno a casa vostra, ma a imparare come aiutare anche gli altri perché come diciamo noi della Mise "Insieme possiamo farcela".