Castelnuovo



Da Tuttonatura disponibile il rivoluzionario “Aero Nebulizer”

sabato, 9 febbraio 2019, 17:18

Da Erboristeria Tuttonatura a Castelnuovo si possono trovare tutte le novità più recenti ed innovative per il benessere e la salute. L’ultimo è “Aero Nebulizer”, un nuovo apparecchio per aerosolterapia a batteria ricaricabile agli ioni di litio, portatile, ideale anche in viaggio, per il trattamento delle vie respiratorie superiori e inferiori, raffreddore, asma, malattie alle vie respiratorie.

“Aero Nebulizer” permette la nebulizzazione di farmaci liquidi, con una potenza di nebulizzazione elevata, con una velocità di flusso del medicinale maggiore di 0,25 ml al minuto, e quindi un tempo di inalazione breve (20 minuti per una fiala da 5 ml), grazie alla tecnologia ad aria compressa, e una elevata percentuale di particelle diffuse nei polmoni.

La tecnologia del motore rende questo inalatore estremamente silenzioso (la pressione acustica media è di 30 decibel, pari al rumore di un sussurro alla distanza di un metro). La rumorosità è estremamente importante per il comfort del paziente, specie se pediatrico (o nel caso di utilizzo in ambito veterinario): è la maggiore causa di scarsa compliance nei bambini.

L'impugnatura è studiata per essere confortevole e intuitiva, con pulsanti ridotti per privilegiare la facilità di utilizzo, la rapidità e la sicurezza dei più piccoli. E' dotato di boccaglio, erogatore nasale, mascherina ergonomica per adulto e mascherina ergonomica per bambino, in modo fa permetterne l'uso con l'accessorio più efficiente a seconda del tipo di disturbo da trattare e dell'età del paziente che effettua la terapia. I componenti del nebulizzatore così come tutti gli accessori sono disinfettabili. Le dimensioni sono ridotte: 11x6,2x4,7 cm con un peso di 222 grammi, rendendo il nebulizzatore piccolo e leggero per un comodo impiego anche fuori casa. E' inclusa la custodia per il trasporto, che lo rende ideale anche in viaggio. Incluso carica batteria e adattatore di rete con cavo micro-USB.



Tuttonatura si trova in via N. Fabrizi, 1 a Castelnuovo di Garfagnana - Tel. 0583 658852.