Castelnuovo



Elezioni, la minoranza: "Serve netta inversione di tendenza"

mercoledì, 20 febbraio 2019, 09:16

Il gruppo di opposizione del comune di Castelnuovo di Garfagnana interviene in vista della prossima mandata elettorale commentando l'attuale situazione nel capoluogo.



"La situazione attuale della nostra città - esordisce il gruppo -, che è sotto gli occhi di tutti coloro che la vivono quotidianamente, nel quinquennio di governo dell’attuale amministrazione non è certamente migliorata sotto vari punti vista. Dall’attenzione alle piccole cose, al sostegno alle famiglie in difficoltà, alle attività commerciali in crisi, fino ad arrivare al depauperamento graduale del nostro servizio sanitario".



"Un tale stato di cose - spiega - impone di procedere ad una netta inversione di tendenza, che “rimetta a posto” le priorità, che dia di nuovo il giusto peso alle cose di fondamentale importanza per tutti i cittadini. Ossia, detto in altre parole, se si vuole che la nostra città riprenda veramente un percorso di sviluppo per dare un futuro alle giovani generazioni e ricopra di nuovo il suo ruolo centrale, è indispensabile che in occasione delle prossime elezioni amministrative, si “volti pagina”, dando al nostro comune una nuova amministrazione che sia vicina ai cittadini e ai loro bisogni".



"Una nuova amministrazione che consenta una reale inversione di tendenza - conclude -. Noi stiamo lavorando in questa direzione".