Castelnuovo



Il CAI Garfagnana sul tetto dell’Uganda

martedì, 26 febbraio 2019, 18:04

Si è conclusa con successo la spedizione del CAI Garfagnana in Uganda capitanata da Danilo Musetti che stavolta ha proposto un nuovo itinerario per raggiungere le pendici della terza montagna dell’Africa, il Rwenzori. Una montagna che prevede una salita su roccia e su ghiacciai che la rendono la più difficile delle tre più alte dell’Africa.

Racconta Musetti: “Abbiamo seguito un itinerario di avvicinamento aperto solo lo scorso anno attraverso foreste primarie e vegetazione straordinaria tipica delle “Montagne della Luna”.

La salita alla cima Margherita di 5109 metri è impegnativa sia per la quota che per le difficoltà tecniche nel superamento della parte terminale del ghiacciaio che porta fino alle sommitLI. E’ stato quindi un successo importante il fatto che ben 6 partecipanti siano riusciti a raggiungere la cima ed altri 6 il campo base.

In particolare sono stati due i battesimi di quota 5000, hanno raggiunto infatti la vetta dell’Uganda anche Sabrina Venanzi e Michele Turri alla loro prima esperienza in quota!”

Dopo la parte alpinistica il gruppo ha poi continuato con la visita di alcuni parchi nazionali ed ha avuto l’opportunità di andare alla ricerca dei famigerati gorilla di montagna, l’incontro con una famiglia di ben 14 splendidi esemplari ha così completato il successo della spedizione.



"Personalmente - dichiara Alessandra Dini della Sez.CAI Castelnuovo di Garfagnana - aggiungo che la pluriennale esperienza di Danilo nell'organizzazione di spedizioni di questo tipo, ha permesso ancora una volta ai partecipanti di godere appieno di un fantastico viaggio e raggiungere un bel traguardo".

Il calendario delle iniziative extra-europee della Sezione CAI Garfagnana è denso di altri appuntamenti come la traversata del Madagascar in partenza il 7 Aprile e una settimana multi-sport in Montenegro dall’8 al 16 Giugno, dettagli e programmi su www.garfagnanacai.it .