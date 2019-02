Castelnuovo



Il Camaiore si conferma bestia nera del Castelnuovo, ma la sconfitta è immeritata

domenica, 10 febbraio 2019, 17:41

0-1

CASTELNUOVO: Leon, Giusti (37’ s.t. Micchi M), Inglese, Ceciarini, Leshi, Pieroni, Filippi, Cecchini, Durodola (33’ s.t. Martinelli), Gori, El Hadoui (33’ s.t. Bosi) A disp.: Levrini, Marchetti, Da Prato, Biagioni, Galletti, Turri All.: Contadini

POL. CAMAIORE: Barsottini, Contipelli, Bugliani (19’ s.t. Dalle Luche), Barbetti, Mitrotti, Bertoli, D’Alessandro (36’ s.t. Frusteri), D’Antongiovanni (43’ s.t. Maguina), Morelli, Viola (19’ s.t. Taraj), Mancini A disp.: Pardini, Nardini, Gigliotti, Costagli, Bordini All.: Moriani

Arbitro: Emanuele Damiani di Sondrio

Marcatori: 24’ s.t. Mancini

Note: Ammoniti Inglese, Filippi, Frusteri, Taraj

Fortunatamente gli scontri diretti contro il Camaiore sono terminati per il Castelnuovo! Dopo lo 0-4 dell’andata e il match di Coppa Italia, la formazione di Moriani viene a vincere al Nardini con il minimo scarto. Stavolta tuttavia c’è molto da recriminare per gli uomini di mister Contadini che hanno fatto la partita ma non hanno concretizzato, complici i legni della porta e un super Barsottini. Camaiore sulla difensiva che ha capitalizzato una spettacolare girata al volo di Mancini nella ripresa. Una beffa che ha regalato tre punti agli ospiti e uno scivolone interno ai gialloblu che perdono una bella occasione per avvicinarsi ulteriormente alla salvezza. Peccato perché l’occasione era ghiotta e il Castelnuovo la stava interpretando nella maniera giusta.

Primo tempo di chiara marca gialloblu. Al 4’ El Hadoui mette in movimento Durodola che tira prontamente ma Barsottini risponde in angolo. Al 19’ Cecchini serve Inglese in area, conclusione respinta dal portiere. Al 29’ calcio di punizione di Gori sopra la traversa non di molto. Al 34’ percussione di Filippi sulla destra ma la difesa rientra e recupera sul laterale. Al 42’ bella azione di Gori sulla destra e tiro in porta, esterno della rete. Al 43’ ancora Gori calcia da fuori area, Barsottini è davvero bravo a distendersi e deviare in angolo. Primo tempo che si conclude a reti inviolate nonostante la chiara supremazia dei padroni di casa. La ripresa inizia con un tiro di Durodola dal limite dell’area, il pallone “sporcato” dalla deviazione di un difensore viene bloccato dal portiere avversario. Al 15’ l’occasione più nitida: punizione di Gori dal limite, palo pieno con il portiere rimasto immobile. La gara sembra potersi sbloccare in favore della formazione locale, invece è il Camaiore a passare,. Al 24’ cross in area per un Mancini che trova una girata al volo imparabile per Leon. Il gol è una doccia fredda per il Castelnuovo che non riesce a reagire, se non nel finale con un colpo di testa di Leshi che un difensore salva sulla linea dopo che la palla aveva scavalcato il portiere. La gara termina con la sconfitta ma già da domenica prossima, sul campo del Cecina, si presenterà la possibilità del pronto riscatto, in un match, peraltro, molto importante.