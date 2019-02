La Croce Verde inaugura una nuova ambulanza

Altri articoli in Castelnuovo

venerdì, 8 febbraio 2019, 17:25

Sono iniziati oggi, allo stadio “Alessio Nardini”, gli allenamenti per i portieri della scuola calcio del Castelnuovo svolti da Davide Quironi, preparatore professionista ed ex portiere di Serie A, B e C. Un vero e proprio “colpo grosso” per il settore giovanile della società garfagnina che ha saputo cogliere, da...

giovedì, 7 febbraio 2019, 19:02

Circa 1500 ricoveri complessivi - dalla terapia intensiva al reparto, al day hospital - nella cardiologia dell'ospedale San Luca nel 2018, ai quali vanno aggiunti i quasi 400 nella cardiologia del Santa Croce di Castelnuovo Garfagnana. Questi alcuni dei dati resi noti dal professor Francesco Bovenzi nel primo giorno di CardioLucca 2019

venerdì, 1 febbraio 2019, 08:47

A partire da maggio è previsto un intervento che rimetterà a nuovo la storica struttura del campo sportivo “Comunale Vecchio” di Castelnuovo di Garfagnana. L’amministrazione comunale ha annunciato l’operazione di restyling per un importo complessivo di 350 mila euro, ottenuti tramite finanziamento con il Credito Sportivo

giovedì, 31 gennaio 2019, 17:18

Il Circolo Fotocine Garfagnana, organizza dal prossimo 18 febbraio un corso base di Fotografia, riconosciuto dalla FIAF (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche). Il corso mira a dare ai partecipanti capacità tecnico-pratiche e stimoli creativi per una buona fotografia amatoriale

giovedì, 31 gennaio 2019, 15:08

"Safety Car" è un progetto dell'ISI Garfagnana con il patrocinio del comune di Castelnuovo di Garfagnana e ACI Lucca in collaborazione con Massimiliano Bosi, istruttore ACI Sport e navigatore esperto del mondo del Rally

venerdì, 25 gennaio 2019, 08:40

Anche le istituzioni iniziano a schierarsi e muoversi a sostegno delle famiglie vittime dei disagi e dei disservizi dei trasporti pubblici. A farlo è il presidente del consiglio comunale di Castelnuovo Francolino Bondi