Castelnuovo



La minoranza: "Fra quanto perderemo anche il primariato di chirurgia?"

mercoledì, 27 febbraio 2019, 22:49

"Dopo aver perso quello di medicina, ortopedia, radiologia e vari servizi (ad esempio la dialisi), fra quanto perderemo anche il primariato di chirurgia?" A domandarselo sono i consiglieri di minoranza del comune di Castelnuovo che tornano all'attacco sul tema della sanità.



"Da giugno/luglio 2018 - spiegano - abbiamo una dottoressa della chirurgia, prima in gravidanza ed ora in maternità, che non ha mai avuto la sostituzione. La causa ufficiale è stata la mancanza di graduatorie a tempo determinato da cui attingere. I medici "residui", quindi, si sono trovati a fare 12 reperibilità a testa per sopperire alla bisogna (così superando le norme contrattuali, con rischi legali). Successivamente, poi, un altro chirurgo ha ottenuto un trasferimento ad un altro ospedale. E' stata ottenuta una sostituzione con un collega al primo impiego, ma è ovvio che necessita di tutoraggio e non risulta, per cui, utilizzabile per tutte le mansioni come il collega trasferito. Pochi giorni fa, infine, un altro chirurgo è stato operato per un trauma importante ed è prevedibile che necessiti di non meno di 60/90 giorni di inabilità lavorativa".



"A questo punto - incalzano i consiglieri -, in chirurgia restano solo tre medici (primario incluso) in grado di essere autonomi in sala operatoria. Ne derivano turni di reperibilità notturna e festiva folli. Sono stati interessati i sindacati, che hanno chiesto un incontro urgente con la direzione aziendale. Il primario della chirurgia di Lucca ha dato disponibilità a mandare alcuni dei suoi a coprire qualche turno pomeridiano (cosa che non serve più di tanto), ma solo cinque notti. Di conseguenza, i tre chirurghi rimasti devono coprire 57 notti di reperibilità".



"Possiamo pensare - conclude il gruppo - che questo garantisca, nonostante tutta la buona volontà dei medici, il servizio?"