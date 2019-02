Castelnuovo



“La via dei Colori”, spettacolo didattico sulla Riserva di Biosfera Unesco al Teatro Alfieri

venerdì, 15 febbraio 2019, 10:36

L’Unione Comuni Garfagnana, nell’ambito del Progetto “ParcoAppennino nel Mondo” promosso dal Parco Nazionale dell’Appennino tosco emiliano, ha il piacere di presentare mercoledì 20 febbraio ore 11.15 presso il Teatro Alfieri di Castelnuovo di Garfagnana l’ultima iniziativa di ampio respiro che dedica alla condivisione e diffusione dei valori della Riserva di Biosfera Appennino MaB UNESCO. Questo riconoscimento, acquisito nel 2015 dal Parco Nazionale di cui ne è gestore per un vasto territorio che dalla Garfagnana passando per la Lunigiana arriva fino ai comuni di pianura dell’Emilia Romagna, oltre a rappresentare un grande risultato e una straordinaria opportunità per tutti gli operatori e gli abitanti, costituisce un punto di partenza per tradursi in concreti effetti sulla vita reale del territorio e un eccezionale strumento per la tutela ambientale e per la valorizzazione economica del territorio.

La via dei Colori è un progetto teatrale realizzato dalla compagnia Via Lattea residente dello storico teatro Alfieri di Castelnuovo di Garfagnana che dal 2015 ha portato in scena due grandi produzioni e numerosi altri spettacoli, collaborando con partner artistici e istituzioni di grande prestigio. Si tratta di uno spettacolo in atto unico della durata di un’ora – con Michela Innocenti e Daniele Corsetti, sceneggiatura e regia Erik Franchi, proiezioni Nicola Rossi - che va a dare sostanza all’idea che muove la compagnia fin dall’inizio - creare bellezza nella bellezza, fare arte in Garfagnana cioè nella Riserva di Biosfera UNESCO, col sogno di vivere di questo - centrando precisi obiettivi nella nostra missione istituzionale.

La figura centrale sarà quel Pietro da Talada, il pittore quattrocentesco che seppe unire in una pennellata i diversi versanti del nostro Appennino; sulle sue tracce si metterà una ragazza americana, figlia di un emigrato degli anni ’60, che proprio tra questi monti troverà la straordinaria occasione di trasformare la sua passione in un lavoro. Sul palco si uniranno così tre fili preziosi: l’attenzione per il Turismo di Ritorno alle radici, importante direttrice di sviluppo per il nostro territorio; la sfida presente e difficile di dare un futuro ad aree delicate come le Riserve MaB; lo splendore artistico dei dipinti di Pietro, conosciuto anche come il Maestro di Borsigliana, e delle nostre vallate.

“Proprio alla Riserva nella sua interezza sarà dedicato lo spettacolo, il primo in assoluto dedicato a questa tematica che speriamo raggiunga in modo diretto e attuale soprattutto i giovani, i futuri eredi del nostro territorio” – afferma il Vice Presidente del Parco Nazionale Pier Romano Mariani – “la Riserva Man and Biosphere si propone di orientare, stimolare e mettere a sistema interventi e strategie per uno sviluppo dell’innovazione e della sostenibilità - oggi enunciate e perseguite, ma con difficoltà ad essere attuate, da buona parte delle realtà amministrative, imprenditoriali e sociali presenti sul territorio. L’obiettivo è preservare un equilibrio territoriale attualmente minacciato dalla progressiva e parziale perdita delle risorse umane ed abbandono della conduzione rurale, oltre che dai cambiamenti climatici e culturali, ai quali le attuali politiche di tutela riescono a rispondere solo per specifici settori.”

L’appuntamento, a ingresso libero, è dunque per mercoledì 20 febbraio ore 11.15 presso il Teatro Alfieri di Castelnuovo di Garfagnana con la partecipazione delle classi dell’ISI Garfagnana che stanno sviluppando un percorso su questo tema e per chiunque vorrà assistere a uno spettacolo inedito carico di messaggi sul nostro territorio. In seconda data verrà replicato giovedì 28 febbraio anche in Emilia Romagna presso il Teatro Bismantova di Castelnovo ne’ Monti.