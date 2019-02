Castelnuovo



L'Asl risponde a Bianchini: “Nessuna crisi al pronto soccorso di Castelnuovo"

venerdì, 22 febbraio 2019, 18:16

Arriva puntuale la risposta dell'azienda Usl Toscana nord ovest all’intervento della consigliera comunale Silvia Bianchini sul periodo di crisi che starebbe attraversando il pronto soccorso di Castelnuovo.



"Non risulta alcuna “crisi” per il pronto soccorso dell’ospedale di Castelnuovo - esordisce l'Usl -, che funziona bene e fa fronte in maniera adeguata alle richieste dei cittadini".



"In questi primi 20 giorni di febbraio, infatti, - spiega l'azienda - ci stato stati complessivamente 796 accessi, con una media di circa 40 accessi al giorno, e con 128 persone ricoverate (circa sei al giorno) e non si sono mai registrate grandi attese per i pazienti. Inoltre, in questo ultimo periodo l’azienda ha investito molto sul pronto soccorso di Castelnuovo, con il potenziamento del personale medico ed infermieristico, con lavori di adeguamento strutturale, con moderni apparecchi elettromedicali e nuovi arredi che hanno migliorato anche il comfort della struttura".



"Premesso - incalza - che la rotazione dei professionisti garantisce un maggiore expertise, si precisa poi che la dottoressa Piera Banti svolge il suo orario completo all’interno della sezione aggregata del pronto soccorso di Castelnuovo Garfagnana, mentre i turni su Lucca vengono espletati in attività aggiuntiva codice 55, quindi extra orario".



"Infine - conclude l'Usl -, per il nuovo centro socio sanitario di Castelnuovo, i lavori sono stati ultimati (si stanno completando arredamento ed utenze) e l’apertura è prevista nel mese di marzo".