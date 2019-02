Castelnuovo



Lavori al Comunale Vecchio di Castelnuovo per 350 mila euro

venerdì, 1 febbraio 2019, 08:47

A partire da maggio è previsto un intervento che rimetterà a nuovo la storica struttura del campo sportivo “Comunale Vecchio” di Castelnuovo di Garfagnana. L’amministrazione comunale ha annunciato l’operazione di restyling per un importo complessivo di 350 mila euro, ottenuti tramite finanziamento con il Credito Sportivo.

Nello specifico sono previsti lavori edili per 119 mila 500 euro a base di gara, lavori di rifacimento del fondo del campo per 39 mila 250 euro, nuovo impianto di illuminazione a led per 82 mila euro e nuovo impianto termico per 32 mila 250 euro.

Questi gli interventi previsti: Sistema di uscite di sicurezza: realizzazione un nuovo accesso per il pubblico, con relativa uscita di sicurezza, nei pressi della zona degli spogliatoi che permetterà, grazie anche ad un sistema di rampe appositamente realizzato, l’accesso alla tribuna anche agli spettatori con disabilità motoria. Revisione di tutte le uscite di sicurezza attualmente presenti con la sostituzione dei maniglioni antipanico. Recinzione del campo da gioco: si prevede un intervento di manutenzione straordinaria della recinzione esistente volto alla sua messa a norma mediante anche la sostituzione di due interi lati della stessa. Inoltre si prevede la sostituzione delle recinzioni poste dietro le porte da giuoco di altezza 6,00 m fuori terra. Recinzione esterna: si prevede la sostituzione della recinzione presente a confine con il parcheggio, installando una nuova recinzione antisfondamento. Muratura perimetrale tribuna: si prevede di intervenire sulla muratura esistente a confine con l’area residenziale, mediante un intervento di consolidamento. Servizi igienici riservati agli spettatori: si realizzeranno a tergo della nuova centrale termica, due servizi igienici ad uso esclusivo degli spettatori, entrambi accessibili anche da parte di utenti D.A. Ristrutturazione gradoni tribuna: si prevede infine un intervento di ristrutturazione dei gradoni in calcestruzzo della tribuna spettatori.

Per il terreno di gioco si prevede un intervento radicale sul fondo consistente in spianamenti, rullature e nuova semina.

Si prevede un intervento consistente nel rifacimento delle linee di alimentazione delle torri faro e la sostituzione dei corpi illuminanti con altri a tecnologia LED.

L’impianto termico a servizio della struttura sarà completamente sostituito, sarà realizzato un nuovo locale rispondente alla norma vigente, atto ad ospitare la centrale termica, sarà installata una nuova caldaia a condensazione, 4 accumulatori da 500 litri alimentati anche da un sistema di pannelli solari, saranno sostituiti i corpi scaldanti e sanitari degli spogliatoi.

Sono in fase di predisposizione le gare per l’aggiudicazione dei lavori e l’inizio degli stessi è previsto a primavera e comunque a termine dell’attività sportiva, in modo da eseguire gklin interventi durante l’estate e rendere nuovamente agibile l’impianto a settembre

Progettista dell’intervento è l’Ing. Poli Andrea, Studio TPA di Castelnuovo di Garfagnana ed il Responsabile dei Lavori e del Procedimento per il comune, il Geom. Vincenzo Suffredini, Responsabile del Settore Lavori Pubblici – Protezione Civile. Referente della società sportiva è il tecnico professionista geom. Dino Dini, responsabile della scuola calcio del Castelnuovo.