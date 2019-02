Castelnuovo



Partiti al Nardini gli allenamenti di Davide Quironi, nuovo preparatore dei portieri della Scuola Calcio

venerdì, 8 febbraio 2019, 17:25

di simone pierotti

Sono iniziati oggi, allo stadio “Alessio Nardini”, gli allenamenti per i portieri della scuola calcio del Castelnuovo svolti da Davide Quironi, preparatore professionista ed ex portiere di Serie A, B e C. Un vero e proprio “colpo grosso” per il settore giovanile della società garfagnina che ha saputo cogliere, da una problematica (l’addio per motivi di lavoro del precedente preparatore Matteo Satti), un’opportunità, ovvero l’accordo con il preparatore delle nazionali giovanili e direttore della scuola portieri Imparando Foowel.

La seduta di allenamento ha avuto inizio alle 15 e si è protratta per tutto il pomeriggio, alternando i portieri della classi di età 2006, 2007, 2008 e 2009. Ad accogliere Quironi era prsentee la società, rappresentata dal co – presidente Franco Becarelli e dal dirigente Alvaro Pieroni, il responsabile della scuola calcio Dino Dini, il responsabile tecnico scuola calcio Leonardo Piagentini, il dirigente Orlando Pedreschi. Per un breve saluto è passato anche il primo cittadino Andrea Tagliasacchi, che ha rivolto un plauso alla società per le iniziative rivolte ai più giovani.