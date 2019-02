Castelnuovo



Partiti i lavori agli impianti sportivi: ripristinata la tribuna, lo stadio “Nardini” torna agibile

martedì, 26 febbraio 2019, 18:08

di simone pierotti

L’eccezionale ed improvvisa tromba d’aria nella zona degli impianti sportivi di Castelnuovo di Garfagnana aveva creato diversi problemi alle coperture della piscina comunale e dello stadio “Alessio Nardini”, oltre a danni ad auto private. Fortunatamente, e grazie ad un pizzico di buona sorte, non si è fatto male nessuno. I danni maggiori li ha subiti la copertura della piscina mentre lo stadio, a causa del distacco di una scorsalina della tribuna coperta, è stato dichiarato inagibile per motivi di sicurezza pubblica e non si è potuta disputare la partita tra Castelnuovo e San Marco Avenza del pomeriggio.

Immediato l’intervento degli uffici comunali e della stessa amministrazione che ha provveduto a far mettere in sicurezza l’area e a predisporre gli interventi in somma urgenza. Oggi è stata ripristinata la copertura dello stadio “Nardini” che è tornato, così, agibile. Successivamente sono partiti gli interventi sulla piscina comunale: previsti tempi per circa un mese.