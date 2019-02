Castelnuovo



Pietro da Talada, il maestro di Borsigliana in scena all'Alfieri

martedì, 19 febbraio 2019, 10:10

Mercoledì 20 febbraio, alle 11.15, al teatro Alfieri di Castelnuovo, con ingresso gratuito, la compagnia teatrale la Via Lattea porta in scena "La via dei colori", rappresentazione incentrata sulla figura del pittore Pietro da Talada, il maestro di Borsigliana, come simbolo dello stretto rapporto che lega la popolazione dei due versanti appenninici, con i paesi di Talada e Borsigliana a fare da polo.



Durata un'ora. Tutti sono invitati. Gli amici collegati a Facebook sono invitati a diffondere la notizia e l'invito.