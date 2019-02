Castelnuovo



Presentazione di “Storia di noi” di Valentina Settimelli a Castelnuovo

martedì, 12 febbraio 2019, 12:28

Il secondo appuntamento di “Professione Donna” organizzato dall'Associazione culturale Progetto Donna di Castelnuovo di Garfagnana è dedicato a Valentina Settimelli e al suo primo romanzo “Storia di noi” edito da Giunti Progetti Educativi.



Valentina Settimelli è una psicologa e psicoterapeuta con una grande passione per la scrittura, da sempre. E' nata e vissuta a Pisa dove è stata assessore alle politiche sociali e sanitarie; trasferitasi a Firenze dal 2009, ha lavorato all'Ospedale Meyer nel Servizio di Psicologia Pediatrica, seguendo i bambini e le loro famiglie nel percorso ospedaliero. Ha lavorato anche in Garfagnana, in un servizio per le tossicodipendenze.



“Storia di noi è nato all'improvviso, in una sera d'estate […]. Ed erano le emozioni e i sentimenti che ogni giorno provo nella mia professione. La protagonista – Federica – è tutti i bambini e i ragazzi che incontro nel mio ospedale, con le loro stupende famiglie. I personaggi – Federica, Agnese, Giovanni e Anna – parlano in prima persona intrecciando un dialogo immaginario, lungo il percorso simbolico di Federica dentro la sua malattia. Ed è un viaggio fatto con e per amore. Dove il dolore, i sorrisi, le lacrime, la speranza, le nuove possibilità, la sofferenza, la gioia s'incontrano continuamente.”



Un libro denso e intenso grazie al quale affronteremo - per la prima volta nella nostra rassegna - il tema della Morte, ma non solo con angoscia e timore, bensì con amore, dolore tenero, perdono, fede. Un libro in cui si riesce a parlare della malattia prematura e implacabile cogliendo l’essenza di vivere e senza quei tabù che ancora appartengono alla nostra società nel rapporto con il male e in tema di dolore. Durante l’incontro – condotto da Maria Riani – saranno letti brani tratti dal libro grazie a Matteo Palmieri, Carla Riani e Paola Tognini.