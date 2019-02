Castelnuovo



Tromba d’aria sugli impianti sportivi: rinviata Castelnuovo - San Marco Avenza

domenica, 24 febbraio 2019, 15:44

di simone pierotti

Attorno alle 11 di questa mattina un’improvvisa tromba d’aria si è abbattuta sulla zona degli impianti sportivi di Castelnuovo di Garfagnana, provocando vari danni. In particolare sono stati colpiti la tribuna dello stadio “Alessio Nardini”, con il distacco della scorsalina, la piscina comunale coperta, con il distacco di una buona parte della copertura e la tensostruttura di piazzale Chiappini che si è, in parte, scoperchiata.

Immediato l’intervento degli uffici comunali e della protezione civile che, dopo essersi resi conto di quanto accaduto, hanno provveduto a mettere in sicurezza tutta l’area, chiudendo al traffico veicolare l’area degli impianti sportivi, predisponendo una via di accesso alternativa. Sono intervenuti i vigili del fuoco per relazionare sugli interventi necessari.

Chiusi per ovvie ragioni di sicurezza gli impianti dello stadio e della piscina comunale. Inevitabile il rinvio della partita di calcio tra Castelnuovo e San Marco Avenza, che avrebbe dovuto disputarsi alle 14:30: il direttore di gara non ha potuto fare altro che constatare l’accaduto e, dopo aver ricevuto l’ordinanza di inagibilità dell’impianto, ha decretato il rinvio dell’incontro.

La copertura che si è distaccata dal tetto della piscina ha causato danni ad alcune automobili parcheggiate nell’area. Per questo al momento il parcheggio è transennato e chiuso.



Ore 17.50: la protezione civile di Castelnuovo comunica la riapertura al traffico del tratto di strada tra via Valmaira e via Puccini