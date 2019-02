Castelnuovo



Un 2018 da incorniciare per il Circolo Fotocine Garfagnana

lunedì, 11 febbraio 2019, 16:59

Henry Cartier-Bresson, uno degli storici maestri della fotografia mondiale, disse “Fotografare significa porre sulla stessa linea di mira la mente, gli occhi e il cuore. E’ un modo di vivere!”. Una filosofia che ha in Garfagnana una lunga storia, con protagonista dal 1975 il Circolo Fotocine Garfagnana, associazione fotografica radicata sul territorio con sede a Castelnuovo Garfagnana, con le sue tante iniziative culturali, le esposizioni fotografiche, i corsi di fotografia, i servizi svolti per Enti pubblici ed aziende private, da sempre dedito alla cultura fotografica e alla ricerca estetico-iconografica, quali espressioni di sensibilità artistica e linguaggio creativo.

L’anno 2018 del Circolo Fotocine Garfagnana, iniziato con la scelta di Stefania Adami quale Fotografa dell’anno della FIAF e dopo il successo organizzativo di Garfagnana Fotografia, festival di valenza nazionale, si è chiuso con un’altra prestazione di prestigio, seppure sul terreno delle competizioni fotografiche, cui i soci del circolo abitualmente non partecipano. Il Circolo Fotocine Garfagnana ha promosso la partecipazione di una propria squadra di cinque soci al “Gran Premio Italia” per Circoli fotografici indetto dalla FIAF, la Federazione italiana delle associazioni fotografiche che riunisce a se oltre 500 sodalizi e raggiunge circa 40000 appassionati in tutto il Paese, di cui il circolo garfagnino fa parte fin dalla sua fondazione nel 1975.

Giunto alla seconda edizione, al “Gran Premio Italia” hanno aderito in tutto 69 squadre, in rappresentanza di circoli fotografici di tutta Italia per un totale di 1035 immagini realizzate da 499 autori diversi. A nome del circolo Fotocine Garfagnana, che nella classifica generale si è posizionato al 15° posto, hanno partecipato Stefania Adami, Valeria Coli, Pietro Guidugli, Simone Letari e Gigi Lusini, che hanno partecipato con 15 immagini inedite nei concorsi fotografici, distinguendosi così nel panorama nazionale per la qualità dei loro scatti e portando lustro al sodalizio garfagnino. Il Gran Premio Italia per circoli FIAF è stato dominato dai circoli toscani che hanno occupato l’intero podio, con il Gruppo fotografico "Il Cupolone” di Firenze che ha avuto la meglio sul Circolo Piaggio di Pontedera ed il 3C di Cascina, mentre il premio speciale per immagini inedite è andato al Gruppo fotografico Imago di Prato. Il Circolo Fotocine Garfagnana propone con avvio il prossimo 18 febbraio un Corso di base di fotografia rivolto ai tanti appassionati che voglio avere un approccio consapevole alla fotografia, arte oggi alla portata di tutti per l’enorme disponibilità di dispositivi fotografici. Un corso con un massimo di 20 partecipanti con nove lezioni in aula, due uscite ed un progetto finale che sarà esposto nella mostra “Plurale, Singolare” a maggio. Come affermò la famosa fotografa americana Dorotea Lange "La macchina fotografica è uno strumento che insegna alle persone come vedere senza macchina fotografica", per questo la passione per la fotografia non si è affievolita nel tempo, anzi ha raccolto sempre più appassionati che guardano con attenzione a quanto scorre davanti ai propri occhi e cercano di farlo consapevolmente.