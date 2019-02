Castelnuovo



Una festa di carnevale per lo Sri Lanka

venerdì, 22 febbraio 2019, 09:40

Dopo il grande successo della manifestazione dello scorso maggio, alcune associazioni del territorio unite ancora per supportare i progetti di solidarietà ormai attivi da anni in Sri Lanka anche grazie al supporto della Garfagnana.



Questa volta in arrivo una grande novità: sabato 2 marzo in programma una grande serata di carnevale a Castelnuovo presso la tensostruttura in Piazzale Chiappini: un grande incontro di persone e associazioni unite e mosse da spirito di condivisione e solidarietà per raccogliere fondi a favore dell’associazione Home x People x Home che opera da anni nel distretto di Galle.



Dalle ore 19 si darà inizio all’evento che partirà con la cena, con un menu completo a 15 euro, con l’opzione 10 euro per il menu dedicato ai bambini. Durante la serata ci sarà l’occasione per conoscere lo stato di avanzamento delle attività che in Sri Lanka proseguono a favore della formazione e dell’assistenza ai bambini disabili del villaggio di Unawatuna.



La festa proseguirà per tutta la serata con DJ set, bar e bomboloni con balli e alcune sorprese tra cui la premiazione delle maschere più belle.



Le associazioni promotrici sono ComeTe, Autieri, Cefa Basket, Baskin Cefa, Protezione Civile Castelnuovo di G., Misericordia Castelnuovo di G., Il Sogno e Home X People X Home.



L’evento ha il patrocinio e il contributo del Comune di Castelnuovo di Garfagnana e la collaborazione dell’Unione dei Comuni della Garfagnana e della Pro Loco Castelnuovo di Garfagnana. L’incasso della serata sarà devoluto in beneficenza.



Per seguire le attività del progetto si può visitare la pagina Facebook Araliya @Garfagnana per lo Sri Lanka



Il progetto



Un gruppo di amici e associazioni si sono riuniti per riportare alla luce del territorio un progetto iniziato molto tempo fa con la realizzazione del Centro polifunzionale per bambini e ragazzi, costruito e inaugurato nel 2007 in Sri Lanka, nel distretto di Galle nel villaggio di Unawatuna. Tutto ha avuto inizio nel 2005, quando il Comune di Castelnuovo di Garfagnana insieme ad altre istituzioni della Provincia di Lucca rispose in maniera concreta e positiva alla richiesta di aiuto di Stefano Benedetti, viareggino, che con il suo entusiasmo e la sua dedizione riuscì a mettere insieme i fondi provenienti da diversi enti per la creazione di una struttura che potesse accogliere la parte più giovane della popolazione cingalese in un’ottica di aggregazione, condivisione e supporto educativo, soprattutto per andare incontro all’emergenza creata dalla tragedia tsunami. Nel 2018, è stata realizzata una grande iniziativa di festa per il centro storico di Castelnuovo che ha riscosso un grande successo in termini di partecipazione e raccolta fondi e e anche quest’anno vogliamo proseguire questo percorso proponendo un altro evento di spettacolo e solidarietà.



Dettagli su menu disponibile



 Menu: 15 euro pasto completo con Primo Amatriciana, Secondo Grigliata Mista, Contorno Patate Fritte + acqua e vino compresi

 Menu: possibilità di prendere i pasti singoli, 6 € il primo, 8 € il secondo, 3 € patate fritte. 17 €

 Disponibile anche pasta bianca e al pomodoro

 Menu bambini 10 euro: pasta + wurstel e patatine



Si ricorda che per la cena è preferibile prenotarsi ai seguenti numeri



 3497506617

 3478935251

 339 5489554