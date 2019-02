Castelnuovo



Una nuova ambulanza per la Croce Verde

domenica, 17 febbraio 2019, 11:51

di andrea cosimini

Grande festa stamattina (domenica 17 febbraio), alle 10.30, alla sezione garfagnina della Croce Verde di Lucca, a Castelnuovo, per l'inaugurazione della nuova ambulanza Volkswagen 4x4, di tipo A (ovvero attrezzata per le emergenze), particolarmente adatta per le strade montuose della Garfagnana. La nuova ambulanza, acquistata grazie all'impegno quotidiano di tutti i volontari, va ad incrementare la dotazione di mezzi della Croce Verde sul territorio e permetterà di svolgere ulteriori servizi di emergenza nella nostra zona.



Tantissime le associazioni e le autorità presenti stamattina alla cerimonia di inaugurazione. La Croce Verde ha voluto premiarle una ad una, con la consegna di un attestato di partecipazione e di un calendario con foto tratte dal video realizzato nel progetto di alternanza scuola-lavoro l'anno scorso, elencandole al pubblico: partendo da quelle più lontane, la Croce Verde di Ponte a Moriano, la Misericordia di Minucciano, la Misericordia di Camporgiano, fino alle più vicine, la Misericordia di Castelnuovo di Garfagnana, i Lions (attivi con iniziative a favore della Croce Verde), i vigili del fuoco di Castelnuovo, la polizia municipale dell'Unione dei Comuni della Garfagnana, il comune di Castelnuovo, il comune di Pieve Fosciana, il Cav di Pieve Fosciana, la protezione civile di Molazzana, la regione, la stampa ed, infine, la sezione della Croce Verde che ha partecipato all'evento, ovvero, quella della Mediavalle (con sede a Ghivizzano).



A rompere il ghiaccio, nello spazio dedicato agli interventi, è stata la presidente della Croce Verde di Lucca, Elisa Ricci, che ha rimarcato l'azione quotidiana dei volontari e il lavoro che sta dietro alla loro formazione e all'aggiornamento per essere poi preparati ad operare nei vari ambiti e nelle varie situazioni.



"L'ultima inaugurazione qua in Garfagnana - ha esordito la presidente - risale al settembre 2017 quando abbiamo inaugurato i locali di questa sede. Presto speriamo di ampliare ancora la dotazione degli automezzi. Stiamo cercando infatti di fare una raccolta, stavolta attraverso donazioni, per un mezzo attrezzato così da dare un servizio maggiore ai pazienti. Questa nuova ambulanza, che verrà parcheggiata al punto Pet di Camporgiano, va intanto ad aggiungersi agli altri mezzi attrezzati presenti sul territorio, alle auto e alle altre autoambulanze".



La parola è quindi passata alle varie autorità presenti per un saluto. Il primo a prendere in mano il microfono è stato il padrone di casa, ovvero il sindaco Andrea Tagliasacchi, che ha sottolineato l'importanza della Croce Verde sul territorio ed ha ribadito l'impegno del comune nel sostenerla. "Per quanto riguarda il comune di Castelnuovo di Garfagnana - ha garantito il primo cittadino - noi siamo pronti a dare la nostra collaborazione a quelle che sono le iniziative, le necessità e i bisogni della Croce Verde".



Il presidente del consiglio comunale di Castelnuovo, Francolino Bondi, ha invece ricordato tutta la storia dei trasferimenti della Croce Verde fino all'attuale sede: "Dalla prima sistemazione dell'associazione in Via Debbia - ha ricordato Bondi -, la Croce Verde si trasferì in Largo Fabrizi, una sede più adatta, ed oggi ci troviamo qui in una nuova sede, in Piano Pieve, ancora più confortevole, idonea ed attrezzata per lo svolgimento di questo importante servizio. Un ringraziamento di cuore va quindi alla Croce Verde per il lavoro che, assieme ad altre associazioni, sta portando avanti sul territorio".



Ad intervenire è stato poi il sindaco di Pieve Fosciana, Francesco Angelini, in rappresentanza anche del Cav locale, che ha sottolineato soprattutto il ruolo ricoperto dai volontari sul territorio: "La Croce Verde - ha affermato - è un'associazione che non vuole sostituire il lavoro delle istituzioni, ma lavorare con esse. Anche se, nella realtà dei fatti, sappiamo quanti servizi verrebbero a mancare se i volontari stessero a casa. E' con vero piacere, e con orgoglio, quindi che vediamo sempre di più aumentare i mezzi e il numero di volontari che sono a disposizione della popolazione".



Presente stamattina all'inaugurazione della nuova ambulanza anche il consigliere regionale Stefano Baccelli che, tra le competenze della commissione che presiede in regione, ha anche quella alla protezione civile. "Quello di stamani - ha specificato il consigliere - è un dono ulteriore dei volontari della Croce Verde che già svolgono un servizio che, negli ultimi decenni, è diventato complementare a quello delle pubbliche amministrazioni. In tanti settori: da quello socio-sanitario a quello della protezione civile. A proposito di quest'ultimo, voglio ricordare lo straordinario sistema, che fu inventato da Zamberletti, che si fonda su un volontariato gratuito, da un punto di vista della prestazione economica, ma professionale da un punto di vista della qualità di intervento".



Ultimo saluto è stato quello del comandante della polizia locale dell'Unione dei Comuni della Garfagnana, Gianluigi Bernardi, che ha evidenziato la collaborazione tra il suo comando e il volontariato locale. "Per noi - ha concluso a fine mattinata - è un piacere stamattina essere qui all'inaugurazione di questa nuova ambulanza. Vedo presenti molti volontari. Siete importanti per la Garfagnana e per il lavoro che svolgete. Come polizia locale, spesso e volentieri, ci troviamo a collaborare con voi, quando serve, e siamo veramente contenti di questo".



Dopo il taglio del nastro, e il classico suono delle sirene delle ambulanze parcheggiate, la cerimonia si è conclusa con un piccolo buffet allestito dai volontari della Croce Verde al primo piano della sede di Piano Pieve.