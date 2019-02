Castelnuovo



Vasto incendio boschivo a Metello, danni a capanni e alveari

domenica, 24 febbraio 2019, 14:48

di andrea cosimini - tommaso boggi

Un vasto incendio boschivo è scoppiato oggi pomeriggio, intorno alle 13.30, poco sopra il paese di Metello, nel comune di Castelnuovo, sotto la strada provinciale che conduce al Monte Volsi.



Il vento forte di queste ore tiene in allerta la centrale intercomunale della protezione civile. Le fiamme si stanno espandendo in tutte le direzioni e i tecnici hanno dovuto chiudere la strada provinciale n. 69 Castelnuovo-Colle-Careggine, in località Colle, nel comune di Castelnuovo Garfagnana. Al momento Careggine è raggiungibile dalla strada di Poggio.



Sul posto sono presenti gli operai forestali dell'Unione dei Comuni della Garfagnana, che a loro volta hanno allertato le forze dell'ordine, la polizia locale, la provincia, i carabinieri e i vigili del fuoco. Si sono alzati due elicotteri del servizio antincendio della regione e due Canadair. Infine sono intervenuti una quindicina di volontari da fuori provincia, della Vab dei Monti Pisani e di Lucca.



Ancora presto per valutare con esattezza l'ampiezza della zona interessata dall'incendio e le cause. L'area interessata, situata al confine tra il comune di Careggine e Castelnuovo Garfagnana, è comunque importante. Le fiamme hanno già consumato 20 ettari di bosco, minacciando alcune case sparse.



L'incendio è ben visibile anche dall'abitato di Barga.



"I lanci dei Canadair - commenta Mauro Giannotti, responsabile della protezione civile dell'Unione dei Comuni della Garfagnana - si sono rivelati molto efficaci e ci hanno permesso, alle 19.38, di averlo quasi contenuto. E' stato necessario chiudere la provinciale, dalle 13.30 a tutt'ora, perché il fuoco ha saltato la strada, facendo cascare sassi sulla carreggiata. Purtroppo si segnalano anche dei danni a delle piccole infrastrutture, come capanni di legno e alveari di apicoltori. Continueremo comunque per tutta la notte il presidio".



Notizia in aggiornamento