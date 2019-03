Castelnuovo



760 mila euro per terminare i lavori sulla strada Sassi-Torrite

martedì, 5 marzo 2019, 17:23

Venerdì 1 marzo, nella frazione di Sassi-Eglio, nel comune di Molazzana, si è tenuto un incontro pubblico tra il sindaco di Castelnuovo di Garfagnana Tagliasacchi, l’assessore regionale Remaschi e il capogruppo di maggioranza al comune di Castelnuovo Carlo Biagioni, dove si è illustrato il finanziamento di 760 mila euro necessari per terminare i lavori della strada che collegherà Sassi a Torrite.



Un’opera necessaria alla viabilità tra il comune di Molazzana e quello di Castelnuovo di Garfagnana che andrà a migliorare le condizioni di accesso ad un’area a vocazione agricola e silvicolturale, favorendone lo sviluppo ma potenziando anche la circolazione turistica tra Castelnuovo e i borghi storici della Garfagnana.



L’opera sarà anche un importante presidio per la sicurezza di tutto il territorio, divenendo la naturale “via di fuga” in caso di chiusura della strada che collega Gallicano a Molazzana, in passato oggetto di numerosi eventi franosi.



La nuova strada oltre a fornire un importante collegamento tra le frazioni, garantirà una regimentazione delle acque più sicura, una protezione antincendio del patrimonio boschivo più efficace, una viabilità all’altezza di un territorio in evoluzione: tutelando l’ambiente, le popolazioni che vi abitano e le attività produttive in esso ospitate.